Синоптики обещают заморозки в Свердловской области

Ночью в регионе температура воздуха опустится ниже нуля
В Свердловской области 25 и 26 сентября ожидается понижение температуры воздуха до минус четырех градусов. Об этом сообщает Уральское управление Гидрометцентра на официальном сайте.
«Ночью 25—26 сентября в отдельных районах Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус четырех градусов», — говорится в сообщении синоптиков.
Накануне предупреждение о непогоде опубликовали в свердловском управлении МЧС. По данным спасателей, 25 сентября местами в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.
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