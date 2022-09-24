24 сентября 2022

Синоптики обещают заморозки в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, иней, заморозки, заморозки, похолодание
Ночью в регионе температура воздуха опустится ниже нуля Фото:

В Свердловской области 25 и 26 сентября ожидается понижение температуры воздуха до минус четырех градусов. Об этом сообщает Уральское управление Гидрометцентра на официальном сайте.

«Ночью 25—26 сентября в отдельных районах Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус четырех градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

Накануне предупреждение о непогоде опубликовали в свердловском управлении МЧС. По данным спасателей, 25 сентября местами в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

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В Свердловской области 25 и 26 сентября ожидается понижение температуры воздуха до минус четырех градусов. Об этом сообщает Уральское управление Гидрометцентра на официальном сайте. «Ночью 25—26 сентября в отдельных районах Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус четырех градусов», — говорится в сообщении синоптиков. Накануне предупреждение о непогоде опубликовали в свердловском управлении МЧС. По данным спасателей, 25 сентября местами в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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