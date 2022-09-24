Синоптики обещают заморозки в Свердловской области

25 сентября 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Ночью в регионе температура воздуха опустится ниже нуля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области 25 и 26 сентября ожидается понижение температуры воздуха до минус четырех градусов. Об этом сообщает Уральское управление Гидрометцентра на официальном сайте. «Ночью 25—26 сентября в отдельных районах Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус четырех градусов», — говорится в сообщении синоптиков. Накануне предупреждение о непогоде опубликовали в свердловском управлении МЧС. По данным спасателей, 25 сентября местами в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

В Свердловской области 25 и 26 сентября ожидается понижение температуры воздуха до минус четырех градусов. Об этом сообщает Уральское управление Гидрометцентра на официальном сайте. «Ночью 25—26 сентября в отдельных районах Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус четырех градусов», — говорится в сообщении синоптиков. Накануне предупреждение о непогоде опубликовали в свердловском управлении МЧС. По данным спасателей, 25 сентября местами в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.