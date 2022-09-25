ЦИК ЛНР: явка на референдуме составит не менее 80%

25 сентября 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

В ЦИК ЛНР заявили, что явка на референдуме в регионе может составить не менее 80% Эрик Романенко/ТАСС новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России При благоприятном стечении обстоятельств явка на референдум о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России составит не менее 80%. Об этом сообщила корреспонденту URA.RU глава ЦИК ЛНР Елена Марочко. «Два дня референдума уже дали явку в 46%. Конкретные цифры на будущее в нашей ситуации загадывать сложно, учитывая те рискованные условия, в которых мы находимся. На мой субъективный взгляд, явка составить не менее 80%», — заявила Марочко. Глава ЦИК добавила, что цифра в 80% будет таковой в случае отсутствия каких-либо агрессивных действий со стороны Украины. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ. Ранее сообщалось о попытках ВСУ сорвать референдум в республике, передавала «Национальная служба новостей».

При благоприятном стечении обстоятельств явка на референдум о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России составит не менее 80%. Об этом сообщила корреспонденту URA.RU глава ЦИК ЛНР Елена Марочко. «Два дня референдума уже дали явку в 46%. Конкретные цифры на будущее в нашей ситуации загадывать сложно, учитывая те рискованные условия, в которых мы находимся. На мой субъективный взгляд, явка составить не менее 80%», — заявила Марочко. Глава ЦИК добавила, что цифра в 80% будет таковой в случае отсутствия каких-либо агрессивных действий со стороны Украины. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ. Ранее сообщалось о попытках ВСУ сорвать референдум в республике, передавала «Национальная служба новостей».