ЦИК ЛНР: явка на референдуме составит не менее 80%

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В ЦИК ЛНР заявили, что явка на референдуме в регионе может составить не менее 80%
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

При благоприятном стечении обстоятельств явка на референдум о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России составит не менее 80%. Об этом сообщила корреспонденту URA.RU глава ЦИК ЛНР Елена Марочко.

«Два дня референдума уже дали явку в 46%. Конкретные цифры на будущее в нашей ситуации загадывать сложно, учитывая те рискованные условия, в которых мы находимся. На мой субъективный взгляд, явка составить не менее 80%», — заявила Марочко. Глава ЦИК добавила, что цифра в 80% будет таковой в случае отсутствия каких-либо агрессивных действий со стороны Украины.

В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ. Ранее сообщалось о попытках ВСУ сорвать референдум в республике, передавала «Национальная служба новостей».

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При благоприятном стечении обстоятельств явка на референдум о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России составит не менее 80%. Об этом сообщила корреспонденту URA.RU глава ЦИК ЛНР Елена Марочко. «Два дня референдума уже дали явку в 46%. Конкретные цифры на будущее в нашей ситуации загадывать сложно, учитывая те рискованные условия, в которых мы находимся. На мой субъективный взгляд, явка составить не менее 80%», — заявила Марочко. Глава ЦИК добавила, что цифра в 80% будет таковой в случае отсутствия каких-либо агрессивных действий со стороны Украины. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ. Ранее сообщалось о попытках ВСУ сорвать референдум в республике, передавала «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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