В Сургуте продают пентхаус за 130 миллионов

Квартира находится на 25 и 26 этажах нового жилого комплекса.
В Сургуте (ХМАО) продают двухуровневый пентхаус за 130 миллионов рублей. Информация появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.
«Продам дорого двухуровневый пентхаус на 25-м и 26-м этажах в современном доме ЖК „Северная Венеция“. Общая площадь с террасой более 400 квадратных метров», — пишет автор объявления.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) продается четырехкомнатная квартира с оранжереей, дизайнерским ремонтом и джакузи за 27 миллионов 900 тысяч рублей. Площадь объекта — 196 квадратных метров.
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