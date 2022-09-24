24 сентября 2022
23 сентября 2022

В Сургуте продают пентхаус за 130 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему недвижимость. Курган, дом, ипотека, вторичное жилье, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
Квартира находится на 25 и 26 этажах нового жилого комплекса. Фото:

В Сургуте (ХМАО) продают двухуровневый пентхаус за 130 миллионов рублей. Информация появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.

«Продам дорого двухуровневый пентхаус на 25-м и 26-м этажах в современном доме ЖК „Северная Венеция“. Общая площадь с террасой более 400 квадратных метров», — пишет автор объявления.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) продается четырехкомнатная квартира с оранжереей, дизайнерским ремонтом и джакузи за 27 миллионов 900 тысяч рублей. Площадь объекта — 196 квадратных метров.

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В Сургуте (ХМАО) продают двухуровневый пентхаус за 130 миллионов рублей. Информация появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений. «Продам дорого двухуровневый пентхаус на 25-м и 26-м этажах в современном доме ЖК „Северная Венеция“. Общая площадь с террасой более 400 квадратных метров», — пишет автор объявления. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) продается четырехкомнатная квартира с оранжереей, дизайнерским ремонтом и джакузи за 27 миллионов 900 тысяч рублей. Площадь объекта — 196 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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