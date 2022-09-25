Украинская агентурная сеть готовила теракты во время референдумов

25 сентября 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

В ДНР выявлена агентурная сеть СВР Украины, которая планировала теракты при проведении референдума Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Донецкой Народной Республике (ДНР) вскрыли агентурную сеть службы внешней разведки (СВР) Украины, которая готовила теракты во время проведения референдумов о вхождении регионов в состав РФ. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР. «В апреле 2022 года был задержан житель Володарского Овсянников Валерий Юрьевич 1955 г. р., экс-сотрудник СБУ, который оказался внештатным агентом службы внешней разведки Украины. Он дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе», — сообщается в telegram-канале штаба. Отмечается, что в ходе обыска и анализа найденных документов вскрылись преступные планы террористов и агентурная сеть на территории ДНР. Референдумы на освобожденных украинских территориях и в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября. В ходе спецоперации на Украине российские военные освободили ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожья. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на угрозы ЕС в связи с проведением референдумов, передавала «Национальная служба новостей».

В Донецкой Народной Республике (ДНР) вскрыли агентурную сеть службы внешней разведки (СВР) Украины, которая готовила теракты во время проведения референдумов о вхождении регионов в состав РФ. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР. «В апреле 2022 года был задержан житель Володарского Овсянников Валерий Юрьевич 1955 г. р., экс-сотрудник СБУ, который оказался внештатным агентом службы внешней разведки Украины. Он дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе», — сообщается в telegram-канале штаба. Отмечается, что в ходе обыска и анализа найденных документов вскрылись преступные планы террористов и агентурная сеть на территории ДНР. Референдумы на освобожденных украинских территориях и в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября. В ходе спецоперации на Украине российские военные освободили ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожья. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на угрозы ЕС в связи с проведением референдумов, передавала «Национальная служба новостей».