В Донецкой Народной Республике (ДНР) вскрыли агентурную сеть службы внешней разведки (СВР) Украины, которая готовила теракты во время проведения референдумов о вхождении регионов в состав РФ. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«В апреле 2022 года был задержан житель Володарского Овсянников Валерий Юрьевич 1955 г. р., экс-сотрудник СБУ, который оказался внештатным агентом службы внешней разведки Украины. Он дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе», — сообщается в telegram-канале штаба. Отмечается, что в ходе обыска и анализа найденных документов вскрылись преступные планы террористов и агентурная сеть на территории ДНР.
Референдумы на освобожденных украинских территориях и в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября. В ходе спецоперации на Украине российские военные освободили ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожья. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на угрозы ЕС в связи с проведением референдумов, передавала «Национальная служба новостей».
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) вскрыли агентурную сеть службы внешней разведки (СВР) Украины, которая готовила теракты во время проведения референдумов о вхождении регионов в состав РФ. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР. «В апреле 2022 года был задержан житель Володарского Овсянников Валерий Юрьевич 1955 г. р., экс-сотрудник СБУ, который оказался внештатным агентом службы внешней разведки Украины. Он дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе», — сообщается в telegram-канале штаба. Отмечается, что в ходе обыска и анализа найденных документов вскрылись преступные планы террористов и агентурная сеть на территории ДНР. Референдумы на освобожденных украинских территориях и в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября. В ходе спецоперации на Украине российские военные освободили ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожья. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на угрозы ЕС в связи с проведением референдумов, передавала «Национальная служба новостей».