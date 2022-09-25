Минобрнауки: студенты частных вузов попадают под мобилизацию

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Областной военкомат. Курган, кмз, студенты, практиканты
Согласно указу президента, под призыв не попадут студенты государственных вузов, отметили в Минобрнауки РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Обучающиеся в частных вузах России студенты могут быть призваны в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщили сотрудники горячей линии Министерства науки и высшего образования РФ. В ведомстве отметили, что отсрочку имеют только студенты государственных организаций.

«Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва] студенты только государственных образовательных организаций», — приводит слова собеседника ТАСС. Минобрнауки ведет консультации по этому вопросу, отметили на горячей линии.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. В совете по правам человека при президенте отметили, что ограниченно годных к военной службе, солдат-срочников и студентов вузов отправлять на спецоперацию не будут. 24 сентября Путин подписал указ о запрете мобилизации студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения.

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Обучающиеся в частных вузах России студенты могут быть призваны в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщили сотрудники горячей линии Министерства науки и высшего образования РФ. В ведомстве отметили, что отсрочку имеют только студенты государственных организаций. «Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва] студенты только государственных образовательных организаций», — приводит слова собеседника ТАСС. Минобрнауки ведет консультации по этому вопросу, отметили на горячей линии. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. В совете по правам человека при президенте отметили, что ограниченно годных к военной службе, солдат-срочников и студентов вузов отправлять на спецоперацию не будут. 24 сентября Путин подписал указ о запрете мобилизации студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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