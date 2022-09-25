Минобрнауки: студенты частных вузов попадают под мобилизацию

25 сентября 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Согласно указу президента, под призыв не попадут студенты государственных вузов, отметили в Минобрнауки РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обучающиеся в частных вузах России студенты могут быть призваны в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщили сотрудники горячей линии Министерства науки и высшего образования РФ. В ведомстве отметили, что отсрочку имеют только студенты государственных организаций. «Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва] студенты только государственных образовательных организаций», — приводит слова собеседника ТАСС. Минобрнауки ведет консультации по этому вопросу, отметили на горячей линии. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. В совете по правам человека при президенте отметили, что ограниченно годных к военной службе, солдат-срочников и студентов вузов отправлять на спецоперацию не будут. 24 сентября Путин подписал указ о запрете мобилизации студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения.

Обучающиеся в частных вузах России студенты могут быть призваны в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщили сотрудники горячей линии Министерства науки и высшего образования РФ. В ведомстве отметили, что отсрочку имеют только студенты государственных организаций. «Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва] студенты только государственных образовательных организаций», — приводит слова собеседника ТАСС. Минобрнауки ведет консультации по этому вопросу, отметили на горячей линии. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. В совете по правам человека при президенте отметили, что ограниченно годных к военной службе, солдат-срочников и студентов вузов отправлять на спецоперацию не будут. 24 сентября Путин подписал указ о запрете мобилизации студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения.