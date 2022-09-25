В первом регионе РФ выполнили план по мобилизации

В Крыму заявили о завершении мобилизации из-за выполнения плана
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До конца 25 сентября мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Крыма выполнили план по мобилизации: с 21 по 25 сентября они призвали нужное количество мужчин. Такое заявление сделал глава региона Сергей Аксенов.

«Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены», — отметил он в своем telegram-канале.

Он также поблагодарил добровольцев, отметил, что они заслуживают уважения. Внимание глава Крыма уделил казакам штурмового батальона «Таврида», «которые участвовали в спецоперации и достойно выполнили поставленные задачи».

Ранее у Сергея Аксенова мобилизовали сына. Он пояснил, что закон один для всех, различий нет, а своим сыном он гордится. Мобилизованным крымчанам пообещали по 200 тысяч рублей в виде единоразовой выплаты, отмечает телеканал 360.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране с 21 сентября в рамках проведения спецоперации на Украине. Планируется мобилизовать 300 тысяч граждан России. Министерство образования и науки России открыло для студентов высших учебных заведений «горячую линию» по вопросам частичной мобилизации, там можно узнать всю информацию, в том числе получить разъяснения о правилах призыва, передает «Национальная служба новостей».

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Власти Крыма выполнили план по мобилизации: с 21 по 25 сентября они призвали нужное количество мужчин. Такое заявление сделал глава региона Сергей Аксенов. «Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены», — отметил он в своем telegram-канале. Он также поблагодарил добровольцев, отметил, что они заслуживают уважения. Внимание глава Крыма уделил казакам штурмового батальона «Таврида», «которые участвовали в спецоперации и достойно выполнили поставленные задачи». Ранее у Сергея Аксенова мобилизовали сына. Он пояснил, что закон один для всех, различий нет, а своим сыном он гордится. Мобилизованным крымчанам пообещали по 200 тысяч рублей в виде единоразовой выплаты, отмечает телеканал 360. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране с 21 сентября в рамках проведения спецоперации на Украине. Планируется мобилизовать 300 тысяч граждан России. Министерство образования и науки России открыло для студентов высших учебных заведений «горячую линию» по вопросам частичной мобилизации, там можно узнать всю информацию, в том числе получить разъяснения о правилах призыва, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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