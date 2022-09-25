Терапевт Чугунникова раскрыла, что нельзя делать во время похмелья

Терапевт Чугунникова призвала отказаться от алкоголя и жирной пищи во время похмелья

26 сентября 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Новая доза алкоголя во время похмелья только навредит, сказала Анна Чугунникова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Во время похмелья нельзя снова употреблять алкоголь, садиться за руль, тренироваться и употреблять жирую пищу. Об этом рассказала в беседе с URA.RU врач-терапевт, кардиолог «ИНВИТРО-Урал» Анна Чугунникова. «В первую очередь нельзя употреблять снова алкоголь. Это может привести прежде всего к острому воспалению печени, поджелудочной железы, наступлению алкогольного делирия — острого психоза, в народе „белая горячка“. Нельзя заниматься деятельностью, требующей повышенной концентрации внимания, например, вождение автомобиля», — сказала Анна Чугунникова. Она добавила, что есть и другие противопоказания во время похмелья. «Это интенсивные физические нагрузки и спортивные тренировки, так как алкоголь нарушает адаптационные сердечно-сосудистые механизмы. Что может привести к развитию гипертонического криза или нарушений ритма сердца. Организм занят выведением продуктов интоксикации и восстановлением, не надо его ничем другим еще дополнительно нагружать. Это приведет к срыву компенсаторных механизмов и развитию какого-либо острого заболевания или обострению хронического», — сообщила кардиолог. Она объяснила, что лучше не есть, если страдаешь от похмелья. «Жареное, копченое, жирное, продукты, содержащие консерванты, красители и другие химические добавки. Не стоит есть колбасу, сосиски, копченое мясо, кондитерские изделия. Данные продукты увеличивают нагрузку на печень и могут спровоцировать острый гепатит. Облегчить состояние поможет пешая прогулка на свежем воздухе в лесопарковой зоне, обильное питье чистой воды, прием энтеросорбентов и витаминов, сон и отдых», — предупредила врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время похмелья нельзя снова употреблять алкоголь, садиться за руль, тренироваться и употреблять жирую пищу. Об этом рассказала в беседе с URA.RU врач-терапевт, кардиолог «ИНВИТРО-Урал» Анна Чугунникова. «В первую очередь нельзя употреблять снова алкоголь. Это может привести прежде всего к острому воспалению печени, поджелудочной железы, наступлению алкогольного делирия — острого психоза, в народе „белая горячка“. Нельзя заниматься деятельностью, требующей повышенной концентрации внимания, например, вождение автомобиля», — сказала Анна Чугунникова. Она добавила, что есть и другие противопоказания во время похмелья. «Это интенсивные физические нагрузки и спортивные тренировки, так как алкоголь нарушает адаптационные сердечно-сосудистые механизмы. Что может привести к развитию гипертонического криза или нарушений ритма сердца. Организм занят выведением продуктов интоксикации и восстановлением, не надо его ничем другим еще дополнительно нагружать. Это приведет к срыву компенсаторных механизмов и развитию какого-либо острого заболевания или обострению хронического», — сообщила кардиолог. Она объяснила, что лучше не есть, если страдаешь от похмелья. «Жареное, копченое, жирное, продукты, содержащие консерванты, красители и другие химические добавки. Не стоит есть колбасу, сосиски, копченое мясо, кондитерские изделия. Данные продукты увеличивают нагрузку на печень и могут спровоцировать острый гепатит. Облегчить состояние поможет пешая прогулка на свежем воздухе в лесопарковой зоне, обильное питье чистой воды, прием энтеросорбентов и витаминов, сон и отдых», — предупредила врач.