Пермяки массово идут в военкоматы, не дожидаясь повесток

25 сентября 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Жители Прикамья после объявленной мобилизации идут в военкоматы без повесток (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Пермского края идут в военные комиссариаты, не дожидаясь повесток после объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации. Об этом URA.RU рассказал уроженец Перми 27-летний Егор Владимиров, принимавший участие в специальной военной операции в составе 228-го мотострелкового полка. «У меня на днях двое друзей должны уйти [на сборы] — им повестка пришла. Еще одного старого знакомого я на днях у военкомата встретил — мы с ним вместе работали на „Пермских моторах“ („ОДК-ПМ“). Он сам вызвался служить, не стал ждать [повестки]», — рассказал Владимиров. Пермяк добавил, что сам также отправляется в зону проведения СВО. «Там наши товарищи остались, с которыми мы плечом к плечу сражались, — говорит Владимиров. — Плюс, местные жители ждут всегда нашей помощи, хотят поскорее войти в состав России. Мы от себя оказываем им посильную помощь — у них иногда даже еды и воды нет, а мы им свое последнее отдаем, то, с чем в бой идем. Бывает, последнюю шоколадку ребенку или банку тушенки семье какой-нибудь передашь». Один из сотрудников предприятия «Протон-ПМ», пожелавший не называть свое имя, рассказал агентству, что добровольцем на фронт ушел его коллега, термист Василий Борисов. «Мы с Василием работали в цехе №9. Он незадолго до объявления мобилизации прошел медкомиссию, и добровольно пошел [участвовать в СВО]», — отметил собеседник. В одном из военкоматов Пермского края корреспонденту URA.RU рассказали о том, что некоторым жителям, добровольно рвущимся на фронт, вынуждены отказывать в мобилизации. «Люди идут, спрашивают об [участии в СВО], но кто-то в силу возраста пока не подходит, кто-то еще по каким-либо причинам. Мы им даем все необходимые разъяснения», — пояснили в военкомате. Указ о частичной мобилизации подписал президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ пояснили, что она затронет лишь тех, лишь тех, кто находится в запасе. Всего планируется мобилизовать 300 тысяч россиян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Пермского края идут в военные комиссариаты, не дожидаясь повесток после объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации. Об этом URA.RU рассказал уроженец Перми 27-летний Егор Владимиров, принимавший участие в специальной военной операции в составе 228-го мотострелкового полка. «У меня на днях двое друзей должны уйти [на сборы] — им повестка пришла. Еще одного старого знакомого я на днях у военкомата встретил — мы с ним вместе работали на „Пермских моторах“ („ОДК-ПМ“). Он сам вызвался служить, не стал ждать [повестки]», — рассказал Владимиров. Пермяк добавил, что сам также отправляется в зону проведения СВО. «Там наши товарищи остались, с которыми мы плечом к плечу сражались, — говорит Владимиров. — Плюс, местные жители ждут всегда нашей помощи, хотят поскорее войти в состав России. Мы от себя оказываем им посильную помощь — у них иногда даже еды и воды нет, а мы им свое последнее отдаем, то, с чем в бой идем. Бывает, последнюю шоколадку ребенку или банку тушенки семье какой-нибудь передашь». Один из сотрудников предприятия «Протон-ПМ», пожелавший не называть свое имя, рассказал агентству, что добровольцем на фронт ушел его коллега, термист Василий Борисов. «Мы с Василием работали в цехе №9. Он незадолго до объявления мобилизации прошел медкомиссию, и добровольно пошел [участвовать в СВО]», — отметил собеседник. В одном из военкоматов Пермского края корреспонденту URA.RU рассказали о том, что некоторым жителям, добровольно рвущимся на фронт, вынуждены отказывать в мобилизации. «Люди идут, спрашивают об [участии в СВО], но кто-то в силу возраста пока не подходит, кто-то еще по каким-либо причинам. Мы им даем все необходимые разъяснения», — пояснили в военкомате. Указ о частичной мобилизации подписал президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ пояснили, что она затронет лишь тех, лишь тех, кто находится в запасе. Всего планируется мобилизовать 300 тысяч россиян.