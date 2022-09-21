Шойгу поручил приступить к проведению мобилизации в России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к проведению мобилизационных мероприятий в РФ. В частности, командующим военными округами и властям регионов поручено взаимодействовать по призыву к мобилизации.
«Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силах отданы. Поручаю приступить к исполнению», — приводятся слова Шойгу в telegram-канале Минобороны РФ.
Военные комиссариаты готовы к проведению мобилизации. Им также поручено организовать оповещение граждан, усилить меры противодействия провокациям и охрану пунктов приема и сбора граждан.
Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и имеют военный опыт. Всего, как отмечал Шойгу, будут мобилизованы 300 тысяч россиян.
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