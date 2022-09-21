Шойгу поручил приступить к проведению мобилизации в России 21 сентября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 + Шойгу дал поручения командующим войск военных округов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к проведению мобилизационных мероприятий в РФ. В частности, командующим военными округами и властям регионов поручено взаимодействовать по призыву к мобилизации. «Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силах отданы. Поручаю приступить к исполнению», — приводятся слова Шойгу в telegram-канале Минобороны РФ. Военные комиссариаты готовы к проведению мобилизации. Им также поручено организовать оповещение граждан, усилить меры противодействия провокациям и охрану пунктов приема и сбора граждан. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и имеют военный опыт. Всего, как отмечал Шойгу, будут мобилизованы 300 тысяч россиян. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к проведению мобилизационных мероприятий в РФ. В частности, командующим военными округами и властям регионов поручено взаимодействовать по призыву к мобилизации. «Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силах отданы. Поручаю приступить к исполнению», — приводятся слова Шойгу в telegram-канале Минобороны РФ. Военные комиссариаты готовы к проведению мобилизации. Им также поручено организовать оповещение граждан, усилить меры противодействия провокациям и охрану пунктов приема и сбора граждан. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и имеют военный опыт. Всего, как отмечал Шойгу, будут мобилизованы 300 тысяч россиян. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям