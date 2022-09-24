Глава СК взял на контроль дело свердловчанки, у которой силком отбирают детей

25 сентября 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Следователи активнее включились в историю Виктории Земляной после жалоб в соцсетях Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Дело жительницы Белоярского (Свердловская область) Виктории Земляной, у которой органы опеки силой пытаются забрать приемных детей, взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ситуации подробнее, сообщает пресс-служба СК в официальном telegram-канале. «В социальных сетях опубликовано обращение жителя региона с просьбой о помощи семье военнослужащего, у которого сотрудники органов опеки якобы по ошибке забирают приемных детей. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области доложить о проделанной следователями работе и об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства. Ход доследственной проверки поставили на контроль в центральном аппарате СКР. Ранее URA.RU сообщало, что одна из приемных дочерей Виктории Земляной пожаловалась, что ее пытались силой забрать в детский дом прямо из школы. Девочка даже угрожала выпрыгнуть из окна, если ее не выпустят из класса.

Дело жительницы Белоярского (Свердловская область) Виктории Земляной, у которой органы опеки силой пытаются забрать приемных детей, взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ситуации подробнее, сообщает пресс-служба СК в официальном telegram-канале. «В социальных сетях опубликовано обращение жителя региона с просьбой о помощи семье военнослужащего, у которого сотрудники органов опеки якобы по ошибке забирают приемных детей. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области доложить о проделанной следователями работе и об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства. Ход доследственной проверки поставили на контроль в центральном аппарате СКР. Ранее URA.RU сообщало, что одна из приемных дочерей Виктории Земляной пожаловалась, что ее пытались силой забрать в детский дом прямо из школы. Девочка даже угрожала выпрыгнуть из окна, если ее не выпустят из класса.