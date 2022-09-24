Приемная дочь многодетной свердловчанки хотела выпрыгнуть из окна из-за опеки. Видео

25 сентября 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Девочка хотела сбежать через окно от сотрудников опеки, которые пришли за ней (фото из архива) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Приемная дочь Виктории Земляной, у которой ранее опека силой забрала ребенка, хотела выпрыгнуть из окна, спасаясь от сотрудников опеки, которые пришли за ней в школу. Об этом сообщил представитель семьи, правозащитник Никита Сорокин на своей странице «ВКонтакте». «… Дети пошли в школу, и в пятницу педагоги заперли детей в классе, а затем органы защиты детей на глазах у остальных детей силком тащили ребят, цинично причиняя им боль. Когда одна из детей попыталась заснять насилие над детьми, то на нее напали и выбили из рук телефон», — рассказывает Сорокин. К посту он прикрепил видео, на котором приемная дочь Виктории Земляной рассказывает, как ее пытались силком забрать в детский дом. «Во время урока труда пришли трое сотрудниц опеки и сказали, что мама написала заявление о том, что я должна поехать в детский дом. Я им не поверила и говорила, что никуда не поеду. Стала убегать, но директор школы не пускал, толкал меня и держал дверь. Я громко кричала, плакала, я не хотела с ними ехать. Мне не давали сходить в туалет. Я собиралась выпрыгнуть из окна. Они закрыли окно», — рассказала девочка. Правозащитник призвал всех неравнодушных написать в соцсети Следственного комитета РФ, несколько человек так и сделали. Старший помощник руководителя следственного управления по Свердловской области СК Александр Шульга в ответ сообщил, что ведется процессуальная проверка по признакам ст. 293 УК РФ (халатность). «В рамках нее указанной ситуации и действиям должностных лиц будет дана объективная правовая оценка», — написал Шульга. Ранее URA.RU сообщало, что у Виктории Земляной произошел конфликт со старшей приемной дочерью из-за телефона. В итоге девочка пожаловалась в опеку. Приехавшие сотрудники ведомства показали приказ о том, что забирают из семьи всех пятерых приемных детей. Те, в свою очередь, отказались покидать дом и сопротивлялись на протяжении пяти часов. Одного из детей сотрудники полиции вынесли за руки и за ноги, еще трое спрятались на крыше. Детей изъяли, пока глава семьи — военный — участвовал в спецоперации РФ на Украине. Женщина обращалась в прокуратуру, а также подала исковое заявление в суд, в котором попросила признать незаконным и необоснованным приказ о прекращении опеки над приемными детьми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приемная дочь Виктории Земляной, у которой ранее опека силой забрала ребенка, хотела выпрыгнуть из окна, спасаясь от сотрудников опеки, которые пришли за ней в школу. Об этом сообщил представитель семьи, правозащитник Никита Сорокин на своей странице «ВКонтакте». «… Дети пошли в школу, и в пятницу педагоги заперли детей в классе, а затем органы защиты детей на глазах у остальных детей силком тащили ребят, цинично причиняя им боль. Когда одна из детей попыталась заснять насилие над детьми, то на нее напали и выбили из рук телефон», — рассказывает Сорокин. К посту он прикрепил видео, на котором приемная дочь Виктории Земляной рассказывает, как ее пытались силком забрать в детский дом. «Во время урока труда пришли трое сотрудниц опеки и сказали, что мама написала заявление о том, что я должна поехать в детский дом. Я им не поверила и говорила, что никуда не поеду. Стала убегать, но директор школы не пускал, толкал меня и держал дверь. Я громко кричала, плакала, я не хотела с ними ехать. Мне не давали сходить в туалет. Я собиралась выпрыгнуть из окна. Они закрыли окно», — рассказала девочка. Правозащитник призвал всех неравнодушных написать в соцсети Следственного комитета РФ, несколько человек так и сделали. Старший помощник руководителя следственного управления по Свердловской области СК Александр Шульга в ответ сообщил, что ведется процессуальная проверка по признакам ст. 293 УК РФ (халатность). «В рамках нее указанной ситуации и действиям должностных лиц будет дана объективная правовая оценка», — написал Шульга. Ранее URA.RU сообщало, что у Виктории Земляной произошел конфликт со старшей приемной дочерью из-за телефона. В итоге девочка пожаловалась в опеку. Приехавшие сотрудники ведомства показали приказ о том, что забирают из семьи всех пятерых приемных детей. Те, в свою очередь, отказались покидать дом и сопротивлялись на протяжении пяти часов. Одного из детей сотрудники полиции вынесли за руки и за ноги, еще трое спрятались на крыше. Детей изъяли, пока глава семьи — военный — участвовал в спецоперации РФ на Украине. Женщина обращалась в прокуратуру, а также подала исковое заявление в суд, в котором попросила признать незаконным и необоснованным приказ о прекращении опеки над приемными детьми.