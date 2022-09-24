Бывший курганский вице-губернатор гордится участниками референдума в ЛДНР

25 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Владислав Кузнецов уважает голосующих на референдуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Бывший вице-губернатор Курганской области, а ныне первый заместитель председателя правительства Луганской народной республики Владислав Кузнецов гордится людьми, которые участвуют в референдуме о вхождении ЛДНР в состав России. Об этом он написал на своем telegram-канале. «Знаете, если пытаться выразить буквально в нескольких словах, что я ощущаю, то это, прежде всего, огромная гордость за людей и очень большое чувство уважения. Ситуация очень сложная, потому что наши враги активизировались. <…> Но люди голосуют», — подчеркивает Владислав Кузнецов. По словам бывшего вице-губернатора, он ощущает «огромную радость» и видит «атмосферу праздника и радости на каждом избирательном участке». «Сейчас никто не боится прийти и поставить точку в этом разговоре. Отдать свой голос, ведь выбор был сделан еще восемь лет назад. Мы уже вместе с Россией и строим с ней свое совместное будущее. Сейчас речь идет лишь о том, чтобы зафиксировать этот выбор юридически», — уточняет Кузнецов. Ранее председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов выразил надежду, что республики ЛДНР станут частью РФ. По мнению Белоусова, референдум — это «защита интересов русскоязычного населения в Донбассе и в целом мире». Референдум проводится с 23 по 27 сентября. Жители республик ЛДНР голосуют за вхождение регионов в состав России. В первый день в городе Алчевске (ЛНР) проголосовали более 20% избирателей. По словам главы ЦИК ЛНР Елены Марочко, явка на референдум за вступление ЛНР в состав РФ составит не менее 80%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший вице-губернатор Курганской области, а ныне первый заместитель председателя правительства Луганской народной республики Владислав Кузнецов гордится людьми, которые участвуют в референдуме о вхождении ЛДНР в состав России. Об этом он написал на своем telegram-канале. «Знаете, если пытаться выразить буквально в нескольких словах, что я ощущаю, то это, прежде всего, огромная гордость за людей и очень большое чувство уважения. Ситуация очень сложная, потому что наши враги активизировались. <…> Но люди голосуют», — подчеркивает Владислав Кузнецов. По словам бывшего вице-губернатора, он ощущает «огромную радость» и видит «атмосферу праздника и радости на каждом избирательном участке». «Сейчас никто не боится прийти и поставить точку в этом разговоре. Отдать свой голос, ведь выбор был сделан еще восемь лет назад. Мы уже вместе с Россией и строим с ней свое совместное будущее. Сейчас речь идет лишь о том, чтобы зафиксировать этот выбор юридически», — уточняет Кузнецов. Ранее председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов выразил надежду, что республики ЛДНР станут частью РФ. По мнению Белоусова, референдум — это «защита интересов русскоязычного населения в Донбассе и в целом мире». Референдум проводится с 23 по 27 сентября. Жители республик ЛДНР голосуют за вхождение регионов в состав России. В первый день в городе Алчевске (ЛНР) проголосовали более 20% избирателей. По словам главы ЦИК ЛНР Елены Марочко, явка на референдум за вступление ЛНР в состав РФ составит не менее 80%.