Председатель Курганской общественной палаты надеется, что республики ЛДНР станут частью РФ

25 сентября 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

По словам председателя, жители республик станут россиянами со всеми правами и поддержкой страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов выразил надежду, что республики ЛДНР станут частью РФ. Об этом он говорит в видео, опубликованном на официальном telegram-канале палаты. «Референдум — это наболевшее решение, которое люди приняли, скажем так, не от хорошей жизни. Возможность вхождения территории в состав России изменит их статус: они станут не просто русскими, они станут россиянами, со всеми правами и с поддержкой страны, на которую много раз нападали, но все всегда заканчивалось одинаково. Я поддерживаю этот референдум и надеюсь, что в скором будущем республики войдут в состав России», — заявил Михаил Белоусов. По мнению белоусова, референдум — это «защита интересов русскоязычного населения в Донбассе и в целом мире». «Важно понимать, что власть и гражданское общество в России и Донбассе едины в порыве — мы защищаем интересы русского мира, интересы всех здравых людей», — уточняет Белоусов. Референдум проводится с 23 по 27 сентября. Жители республик ЛДНР голосуют за вхождение регионов в состав России. В первый день в городе Алчевске (ЛНР) проголосовали более 20% избирателей. По словам главы ЦИК ЛНР Елены Марочко, явка на референдум за вступление ЛНР в состав РФ составит не менее 80%.

Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов выразил надежду, что республики ЛДНР станут частью РФ. Об этом он говорит в видео, опубликованном на официальном telegram-канале палаты. «Референдум — это наболевшее решение, которое люди приняли, скажем так, не от хорошей жизни. Возможность вхождения территории в состав России изменит их статус: они станут не просто русскими, они станут россиянами, со всеми правами и с поддержкой страны, на которую много раз нападали, но все всегда заканчивалось одинаково. Я поддерживаю этот референдум и надеюсь, что в скором будущем республики войдут в состав России», — заявил Михаил Белоусов. По мнению белоусова, референдум — это «защита интересов русскоязычного населения в Донбассе и в целом мире». «Важно понимать, что власть и гражданское общество в России и Донбассе едины в порыве — мы защищаем интересы русского мира, интересы всех здравых людей», — уточняет Белоусов. Референдум проводится с 23 по 27 сентября. Жители республик ЛДНР голосуют за вхождение регионов в состав России. В первый день в городе Алчевске (ЛНР) проголосовали более 20% избирателей. По словам главы ЦИК ЛНР Елены Марочко, явка на референдум за вступление ЛНР в состав РФ составит не менее 80%.