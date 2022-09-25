Грузия закроет границу для россиян, бегущих от мобилизации

С 26 сентября Грузия планирует закрыть границы с Россией для мужчин. Об этом в эфире телеканала Freedom cообщила депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили.
«С понедельника Грузия закрывает границы для мужчин с 18 до 55 лет», — коротко прокомментировала она. Парламентарий также рассказала, что граждан РФ на границе ждут более жесткие проверки.
24 сентября стало известно о том, что на выезде из России в Грузию скопилось 2,3 тысячи легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии. Гражданам посоветовали воздержаться от поездок в направлении Грузии через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». Ранее в правящей партии Грузии заявляли, что введение визового режима и введение каких-либо ограничений для граждан России исключено, передает «Царьград».
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С 26 сентября Грузия планирует закрыть границы с Россией для мужчин. Об этом в эфире телеканала Freedom cообщила депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили. «С понедельника Грузия закрывает границы для мужчин с 18 до 55 лет», — коротко прокомментировала она. Парламентарий также рассказала, что граждан РФ на границе ждут более жесткие проверки. 24 сентября стало известно о том, что на выезде из России в Грузию скопилось 2,3 тысячи легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии. Гражданам посоветовали воздержаться от поездок в направлении Грузии через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». Ранее в правящей партии Грузии заявляли, что введение визового режима и введение каких-либо ограничений для граждан России исключено, передает «Царьград».