Грузия закроет границу для россиян, бегущих от мобилизации Грузинский депутат Мамулашвили: границы для мужчин из РФ от 18 до 55 лет будут закрыты 25 сентября 2022 в 22:45 Размер текста - 17 + Граждан РФ на границе с Грузией ждут более жесткие проверки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 26 сентября Грузия планирует закрыть границы с Россией для мужчин. Об этом в эфире телеканала Freedom cообщила депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили. «С понедельника Грузия закрывает границы для мужчин с 18 до 55 лет», — коротко прокомментировала она. Парламентарий также рассказала, что граждан РФ на границе ждут более жесткие проверки. 24 сентября стало известно о том, что на выезде из России в Грузию скопилось 2,3 тысячи легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии. Гражданам посоветовали воздержаться от поездок в направлении Грузии через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». Ранее в правящей партии Грузии заявляли, что введение визового режима и введение каких-либо ограничений для граждан России исключено, передает «Царьград». С 26 сентября Грузия планирует закрыть границы с Россией для мужчин. Об этом в эфире телеканала Freedom cообщила депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили. «С понедельника Грузия закрывает границы для мужчин с 18 до 55 лет», — коротко прокомментировала она. Парламентарий также рассказала, что граждан РФ на границе ждут более жесткие проверки. 24 сентября стало известно о том, что на выезде из России в Грузию скопилось 2,3 тысячи легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии. Гражданам посоветовали воздержаться от поездок в направлении Грузии через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». Ранее в правящей партии Грузии заявляли, что введение визового режима и введение каких-либо ограничений для граждан России исключено, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям