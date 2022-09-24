24 сентября 2022

В лесах Челябинской области появился последний в году урожай грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грибы, осенний лес, опята
Опята появились в лесах в конце сентября Фото:

Грибники из Челябинской области делятся в социальных сетях последним урожаем грибов, которые появились в лесах после теплых сентябрьских дней. В лесах можно найти в основном опята, а также грузди и обабки.

«В Миассе второй слой опят пошел, совсем крохи. Даже жалко срезать, но так хотелось», — написала Ольга Олькина в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи в группе «Грибы и грибники Челябинской области» выкладывают десятки фотографий с опятами, груздями, обабками и волнушками. Опята появились практически во всех лесах области: их собирали в районе Аши, на Увильдах, в Красноармейском районе, Аргаяшском районе. Многие отмечают, что подождать сбора опять нужно до 27 сентября, к этому времени они подрастут.

Опята выросли во многих лесах области
Такие грибы собрали в Красноармейском районе
А такие опята растут в лесах в районе Аши

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Грибники из Челябинской области делятся в социальных сетях последним урожаем грибов, которые появились в лесах после теплых сентябрьских дней. В лесах можно найти в основном опята, а также грузди и обабки. «В Миассе второй слой опят пошел, совсем крохи. Даже жалко срезать, но так хотелось», — написала Ольга Олькина в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи в группе «Грибы и грибники Челябинской области» выкладывают десятки фотографий с опятами, груздями, обабками и волнушками. Опята появились практически во всех лесах области: их собирали в районе Аши, на Увильдах, в Красноармейском районе, Аргаяшском районе. Многие отмечают, что подождать сбора опять нужно до 27 сентября, к этому времени они подрастут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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