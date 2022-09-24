В лесах Челябинской области появился последний в году урожай грибов. Фото

25 сентября 2022 в 23:07 Размер текста - 17 +

Опята появились в лесах в конце сентября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Грибники из Челябинской области делятся в социальных сетях последним урожаем грибов, которые появились в лесах после теплых сентябрьских дней. В лесах можно найти в основном опята, а также грузди и обабки. «В Миассе второй слой опят пошел, совсем крохи. Даже жалко срезать, но так хотелось», — написала Ольга Олькина в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи в группе «Грибы и грибники Челябинской области» выкладывают десятки фотографий с опятами, груздями, обабками и волнушками. Опята появились практически во всех лесах области: их собирали в районе Аши, на Увильдах, в Красноармейском районе, Аргаяшском районе. Многие отмечают, что подождать сбора опять нужно до 27 сентября, к этому времени они подрастут. Опята выросли во многих лесах области Ольга Олькина, «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область», ВКонтакте Такие грибы собрали в Красноармейском районе Ксения Черникова, «Грибы и грибники Челябинской области», ВКонтакте А такие опята растут в лесах в районе Аши Алина Олейничек, «Грибы и грибники Челябинской области», ВКонтакте

Грибники из Челябинской области делятся в социальных сетях последним урожаем грибов, которые появились в лесах после теплых сентябрьских дней. В лесах можно найти в основном опята, а также грузди и обабки. «В Миассе второй слой опят пошел, совсем крохи. Даже жалко срезать, но так хотелось», — написала Ольга Олькина в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи в группе «Грибы и грибники Челябинской области» выкладывают десятки фотографий с опятами, груздями, обабками и волнушками. Опята появились практически во всех лесах области: их собирали в районе Аши, на Увильдах, в Красноармейском районе, Аргаяшском районе. Многие отмечают, что подождать сбора опять нужно до 27 сентября, к этому времени они подрастут.