Кадыров объяснил уклонистам, зачем России нужна мобилизация

Кадыров: мобилизация спасает Россию от неминуемой опасности

26 сентября 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

Кадыров описал опасность, нависшую над Россией из-за националистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия находится в опасности из-за украинских националистов, которые желают ее разрушения. Мобилизация призвана не допустить этого. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «С помощью действующих на Украине фашистов хотят разрушить именно нашу страну. А это означает, что родина в опасности. Десятки миллионов россиян даже не представляют, сколько раз над нашим государством за последние 20 лет нависала угроза. И только благодаря четкой и грамотной политике Президента России Владимира Путина у них этого не получалось», — сказал Кадыров в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Глава Чечни объяснил, что даже если бы Россия оставили все регионы, включая Крым, Запад не прекратил бы попытки давления на нее. Поэтому спецоперация, и как следствие частичная мобилизация населения, являются вынужденной и неизбежной мерой. «Если мы не отстоим свои интересы, худо будет всем россиянам. Мы потеряем суверенитет и независимость России, а после враги придут в каждый дом», — предупредил он. В России на фоне спецоперации по защите Донбасса проходит частичная мобилизация. Она была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Исключение составят студенты, учащиеся на очной и очно-заочной формах обучения. При этом 11 регионов РФ уже перевыполнили план по числу мобилизованных благодаря добровольцам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия находится в опасности из-за украинских националистов, которые желают ее разрушения. Мобилизация призвана не допустить этого. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «С помощью действующих на Украине фашистов хотят разрушить именно нашу страну. А это означает, что родина в опасности. Десятки миллионов россиян даже не представляют, сколько раз над нашим государством за последние 20 лет нависала угроза. И только благодаря четкой и грамотной политике Президента России Владимира Путина у них этого не получалось», — сказал Кадыров в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Глава Чечни объяснил, что даже если бы Россия оставили все регионы, включая Крым, Запад не прекратил бы попытки давления на нее. Поэтому спецоперация, и как следствие частичная мобилизация населения, являются вынужденной и неизбежной мерой. «Если мы не отстоим свои интересы, худо будет всем россиянам. Мы потеряем суверенитет и независимость России, а после враги придут в каждый дом», — предупредил он. В России на фоне спецоперации по защите Донбасса проходит частичная мобилизация. Она была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Исключение составят студенты, учащиеся на очной и очно-заочной формах обучения. При этом 11 регионов РФ уже перевыполнили план по числу мобилизованных благодаря добровольцам.