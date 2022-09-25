25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

Пелагея чуть не заблудилась по дороге на сцену на концерте в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт
Концерт Пелагеи в Кургане продлился чуть более 40 минут Фото:

Певица Пелагея рассказал об интересном факте, который произошел с ней перед выходом на сцену в Кургане. Артистка с концертом приезжала в город в середине сентября.

«Еле нашла выход на сцену в Кургане. Ловите для настроения. Все будет хорошо», — написала Пелагея в своем telegram-канале. К посту она прикрепила видео в качестве доказательства.

URA.RU писало ранее, что артистка выступила на Дне тружеников села в Кургане 17 сентября. В самом начале концерта Пелагея исполнила песню «Конь» группы «Любэ». Тогда публика очень тепло встретила певицу.

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Певица Пелагея рассказал об интересном факте, который произошел с ней перед выходом на сцену в Кургане. Артистка с концертом приезжала в город в середине сентября. «Еле нашла выход на сцену в Кургане. Ловите для настроения. Все будет хорошо», — написала Пелагея в своем telegram-канале. К посту она прикрепила видео в качестве доказательства. URA.RU писало ранее, что артистка выступила на Дне тружеников села в Кургане 17 сентября. В самом начале концерта Пелагея исполнила песню «Конь» группы «Любэ». Тогда публика очень тепло встретила певицу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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