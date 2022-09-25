Концерт Пелагеи в Кургане продлился чуть более 40 минут
Певица Пелагея рассказал об интересном факте, который произошел с ней перед выходом на сцену в Кургане. Артистка с концертом приезжала в город в середине сентября.
«Еле нашла выход на сцену в Кургане. Ловите для настроения. Все будет хорошо», — написала Пелагея в своем telegram-канале. К посту она прикрепила видео в качестве доказательства.
URA.RU писало ранее, что артистка выступила на Дне тружеников села в Кургане 17 сентября. В самом начале концерта Пелагея исполнила песню «Конь» группы «Любэ». Тогда публика очень тепло встретила певицу.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»