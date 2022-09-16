Песню, которую в качестве открывающей концерт выбрала Пелагея, была впервые исполнена группой «Любэ» в 1994 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Артистка Пелагея в самом начале выступления, посвященного работникам села Курганской области, исполнила песню «Конь» группы «Любэ». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший концерт исполнительницы.

«Пелагея тепло поприветствовала зрителей. Начала концерт с песни „Конь“. Финал песни ушел в овации», — рассказал корреспондент агентства.

О том, что этно-фолк группа «Пелагея» проведет концерт в Кургане, стало известно в самом начале сентября. Эта информация опубликована в telegram-канале коллектива. Солистка команды ранее должна была спеть на ярмарке «Дары земли русской». Но планы поменялись.

Этот концерт является финальным аккордом церемонии закрытия Александровской ярмарки. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, День тружеников села отмечают на территории впервые.