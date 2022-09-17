Пелагея оценила свое выступление в Кургане

Певица Пелагея в своем telegram-канале поблагодарила курганцев за теплый прием, рассказав, что группа «быстро и бодро отработала» на Троицкой площади, где отмечали день тружеников села. Концерт длился чуть более 40 минут и обошелся бюджету региона в 2 млн рублей.
«Потрясающий вокал, уникальный голос и невероятная энергия. Было очень здорово!», — выразила восторг по поводу концерта в своем telegram-канале глава Кургана Елена Ситникова. Губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале отзыва о любимой певице не оставил, зато отметил аграриев. «Ко дню тружеников села прошли рубеж в 1,5 млн тонн зерна. Достойный подарок», — высказался глава региона.
Он также вручил благодарственные письма за многолетний труд работникам и руководителям агропромышленных предприятий и курганцам, кто вносит вклад в развитие села в других сферах деятельности — образовании, здравоохранении, культуре, спорте и социальном обслуживании.
Концерт состоялся на Троицкой площади и продлился чуть более 40 минут
Пресс-служба правительства Курганской области
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
Певица Пелагея в своем telegram-канале поблагодарила курганцев за теплый прием, рассказав, что группа «быстро и бодро отработала» на Троицкой площади, где отмечали день тружеников села. Концерт длился чуть более 40 минут и обошелся бюджету региона в 2 млн рублей. «Потрясающий вокал, уникальный голос и невероятная энергия. Было очень здорово!», — выразила восторг по поводу концерта в своем telegram-канале глава Кургана Елена Ситникова. Губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале отзыва о любимой певице не оставил, зато отметил аграриев. «Ко дню тружеников села прошли рубеж в 1,5 млн тонн зерна. Достойный подарок», — высказался глава региона. Он также вручил благодарственные письма за многолетний труд работникам и руководителям агропромышленных предприятий и курганцам, кто вносит вклад в развитие села в других сферах деятельности — образовании, здравоохранении, культуре, спорте и социальном обслуживании. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Вадим Шумков отменил салюты и праздничный антураж во время курганских мероприятий. В своем telegram-канале он пояснил, что это связано со спецоперацией на территории Украины.