25 сентября 2022

Bloomberg: Запад стоит на пороге худшего с 1949 года кризиса

© Служба новостей «URA.RU»
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Действия центробанков на Западе привели к обвалу государственных облигаций Фото:

Западные страны оказались на пороге худшего кризиса с 1949 года из-за обвала государственных облигаций. Об этом пишет агентство Bloomberg. Отмечается, что к сильнейшему кризису привели активные попытки западных регуляторов остановить высокие темпы инфляции.

«Рынки государственных облигаций переживают худший год с 1949 года, когда Европа восстанавливалась из руин Второй мировой войны», — говорится в публикации. По мнению инвестиционного директора Bleakley Advisory Group Питера Буквара, годы искусственного сдерживания процентной ставки центробанками пошли прахом, а облигации развитых стран в настоящий период «торгуются как облигации развивающихся рынков».

Европа также столкнулась с сильнейшим энергокризисом из-за введения санкций против российских газа и нефти. По информации Politico, ЕС борется с рекордной инфляцией, в основном из-за цен на энергоносители, резко подскочивших после начала спецоперации России на Украине. При этом бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль указала, что Европа сама спровоцировала начало энергетического кризиса еще с апреля 2021 года, то есть до начала проблем с нехваткой газа. Уточнялось, что ухудшение ситуации в европейских странах может привести к снижению уровня поддержки Киева.

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Западные страны оказались на пороге худшего кризиса с 1949 года из-за обвала государственных облигаций. Об этом пишет агентство Bloomberg. Отмечается, что к сильнейшему кризису привели активные попытки западных регуляторов остановить высокие темпы инфляции. «Рынки государственных облигаций переживают худший год с 1949 года, когда Европа восстанавливалась из руин Второй мировой войны», — говорится в публикации. По мнению инвестиционного директора Bleakley Advisory Group Питера Буквара, годы искусственного сдерживания процентной ставки центробанками пошли прахом, а облигации развитых стран в настоящий период «торгуются как облигации развивающихся рынков». Европа также столкнулась с сильнейшим энергокризисом из-за введения санкций против российских газа и нефти. По информации Politico, ЕС борется с рекордной инфляцией, в основном из-за цен на энергоносители, резко подскочивших после начала спецоперации России на Украине. При этом бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль указала, что Европа сама спровоцировала начало энергетического кризиса еще с апреля 2021 года, то есть до начала проблем с нехваткой газа. Уточнялось, что ухудшение ситуации в европейских странах может привести к снижению уровня поддержки Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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