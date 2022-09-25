Bloomberg: Запад стоит на пороге худшего с 1949 года кризиса

26 сентября 2022 в 01:42 Размер текста - 17 +

Действия центробанков на Западе привели к обвалу государственных облигаций Фото: Денис Моргунов © URA.RU Западные страны оказались на пороге худшего кризиса с 1949 года из-за обвала государственных облигаций. Об этом пишет агентство Bloomberg. Отмечается, что к сильнейшему кризису привели активные попытки западных регуляторов остановить высокие темпы инфляции. «Рынки государственных облигаций переживают худший год с 1949 года, когда Европа восстанавливалась из руин Второй мировой войны», — говорится в публикации. По мнению инвестиционного директора Bleakley Advisory Group Питера Буквара, годы искусственного сдерживания процентной ставки центробанками пошли прахом, а облигации развитых стран в настоящий период «торгуются как облигации развивающихся рынков». Европа также столкнулась с сильнейшим энергокризисом из-за введения санкций против российских газа и нефти. По информации Politico, ЕС борется с рекордной инфляцией, в основном из-за цен на энергоносители, резко подскочивших после начала спецоперации России на Украине. При этом бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль указала, что Европа сама спровоцировала начало энергетического кризиса еще с апреля 2021 года, то есть до начала проблем с нехваткой газа. Уточнялось, что ухудшение ситуации в европейских странах может привести к снижению уровня поддержки Киева.

Западные страны оказались на пороге худшего кризиса с 1949 года из-за обвала государственных облигаций. Об этом пишет агентство Bloomberg. Отмечается, что к сильнейшему кризису привели активные попытки западных регуляторов остановить высокие темпы инфляции. «Рынки государственных облигаций переживают худший год с 1949 года, когда Европа восстанавливалась из руин Второй мировой войны», — говорится в публикации. По мнению инвестиционного директора Bleakley Advisory Group Питера Буквара, годы искусственного сдерживания процентной ставки центробанками пошли прахом, а облигации развитых стран в настоящий период «торгуются как облигации развивающихся рынков». Европа также столкнулась с сильнейшим энергокризисом из-за введения санкций против российских газа и нефти. По информации Politico, ЕС борется с рекордной инфляцией, в основном из-за цен на энергоносители, резко подскочивших после начала спецоперации России на Украине. При этом бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль указала, что Европа сама спровоцировала начало энергетического кризиса еще с апреля 2021 года, то есть до начала проблем с нехваткой газа. Уточнялось, что ухудшение ситуации в европейских странах может привести к снижению уровня поддержки Киева.