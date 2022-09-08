Politico: правительства ЕС опасаются за свое существование из-за энергетического кризиса

На фоне энергетического кризиса европейские политики опасаются за свою судьбу. Об этом пишет Politico.
«Нынешний энергетический кризис заставляет нервничать всех политических лидеров, потому что они опасаются политических последствий», — заявил представитель ЕС в интервью Politico. Сообщается, что невозможность обуздать расходы может повлечь за собой всплеск протестных настроений в Европе. Поддержка европейцами Украины должна пройти проверку ростом цен и потерей рабочих мест.
«Европа борется с рекордной инфляцией, в основном из-за цен на энергоносители, резко подскочивших после начала спецоперации России на Украине», — сообщает издание. Европейцы опасаются непомерных счетов за отопление этой зимой, некоторые компании — от производителей стали до заводов по производству удобрений — уже закрылись. Помимо этого, центральный Европейский банк борется с инфляцией.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Европейские страны в связи с этим ввели санкции в отношении РФ, которые главным образом повлияли на экономики их стран. Ранее во Франции, Чехии и Италии прошли митинги, вызванные высокими счета за электроэнергию и с требованиями к отставке правительства. В немалой степени худшему сценарию в энергетике европейских страны способствовала приостановка подачи топлива по газопроводу «Северный поток», отмечает RT.
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