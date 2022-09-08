Politico: правительства ЕС опасаются за свое существование из-за энергетического кризиса

09 сентября 2022 в 07:57 Размер текста - 17 +

Европейцы опасаются за целостность своих стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU На фоне энергетического кризиса европейские политики опасаются за свою судьбу. Об этом пишет Politico. «Нынешний энергетический кризис заставляет нервничать всех политических лидеров, потому что они опасаются политических последствий», — заявил представитель ЕС в интервью Politico. Сообщается, что невозможность обуздать расходы может повлечь за собой всплеск протестных настроений в Европе. Поддержка европейцами Украины должна пройти проверку ростом цен и потерей рабочих мест. «Европа борется с рекордной инфляцией, в основном из-за цен на энергоносители, резко подскочивших после начала спецоперации России на Украине», — сообщает издание. Европейцы опасаются непомерных счетов за отопление этой зимой, некоторые компании — от производителей стали до заводов по производству удобрений — уже закрылись. Помимо этого, центральный Европейский банк борется с инфляцией. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Европейские страны в связи с этим ввели санкции в отношении РФ, которые главным образом повлияли на экономики их стран. Ранее во Франции, Чехии и Италии прошли митинги, вызванные высокими счета за электроэнергию и с требованиями к отставке правительства. В немалой степени худшему сценарию в энергетике европейских страны способствовала приостановка подачи топлива по газопроводу «Северный поток», отмечает RT.

На фоне энергетического кризиса европейские политики опасаются за свою судьбу. Об этом пишет Politico. «Нынешний энергетический кризис заставляет нервничать всех политических лидеров, потому что они опасаются политических последствий», — заявил представитель ЕС в интервью Politico. Сообщается, что невозможность обуздать расходы может повлечь за собой всплеск протестных настроений в Европе. Поддержка европейцами Украины должна пройти проверку ростом цен и потерей рабочих мест. «Европа борется с рекордной инфляцией, в основном из-за цен на энергоносители, резко подскочивших после начала спецоперации России на Украине», — сообщает издание. Европейцы опасаются непомерных счетов за отопление этой зимой, некоторые компании — от производителей стали до заводов по производству удобрений — уже закрылись. Помимо этого, центральный Европейский банк борется с инфляцией. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Европейские страны в связи с этим ввели санкции в отношении РФ, которые главным образом повлияли на экономики их стран. Ранее во Франции, Чехии и Италии прошли митинги, вызванные высокими счета за электроэнергию и с требованиями к отставке правительства. В немалой степени худшему сценарию в энергетике европейских страны способствовала приостановка подачи топлива по газопроводу «Северный поток», отмечает RT.