Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: кризис в Европе начался до спецоперации

11 сентября 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

Страны Европы сами спровоцировали газовый кризис, заявила Карин Кнайсль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европа сама спровоцировала начало энергетического кризиса еще с апреля 2021 года, то есть до начала проблем с нехваткой газа. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. «У нас был кризис в электроэнергетике еще до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15-18 лет, мы переживаем его с апреля 2021 года, то есть уже больше года. <…> В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали», — заявила ТАСС Карин Кнайсль. Она считает, что сейчас совершенно не верно думать только о грядущей зиме в контексте серьезности кризиса в энергетике Европы. По ее словам, европейский рынок электроэнергии работает «по каким-то непонятным принципам», отрекаясь от классических рыночных отношений. Рынок оказался «очень перекошенным» из-за курса на переход к возобновляемой энергии, который был взят 18 лет назад, продолжила экс-министр. «Не хочу вдаваться в технические подробности, но факт в том, что рынок электроэнергии, несмотря на роль возобновляемых источников энергии, все же сильно зависит от цены газа», — резюмировала Кнайсль. Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. В Торгово-промышленной палате РФ предрекли подорожание счетов за электричество в Евросоюзе в 15 раз. Канцлер Германии Олаф Шольц уверяет немцев, что ФРГ готова жить без российского газа. В то же время ему приходится оправдываться за проблемы с электроэнергией и обвинять в этом Россию. В США предрекли Европе массовые бунты из-за антироссийских санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европа сама спровоцировала начало энергетического кризиса еще с апреля 2021 года, то есть до начала проблем с нехваткой газа. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. «У нас был кризис в электроэнергетике еще до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15-18 лет, мы переживаем его с апреля 2021 года, то есть уже больше года. <…> В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали», — заявила ТАСС Карин Кнайсль. Она считает, что сейчас совершенно не верно думать только о грядущей зиме в контексте серьезности кризиса в энергетике Европы. По ее словам, европейский рынок электроэнергии работает «по каким-то непонятным принципам», отрекаясь от классических рыночных отношений. Рынок оказался «очень перекошенным» из-за курса на переход к возобновляемой энергии, который был взят 18 лет назад, продолжила экс-министр. «Не хочу вдаваться в технические подробности, но факт в том, что рынок электроэнергии, несмотря на роль возобновляемых источников энергии, все же сильно зависит от цены газа», — резюмировала Кнайсль. Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. В Торгово-промышленной палате РФ предрекли подорожание счетов за электричество в Евросоюзе в 15 раз. Канцлер Германии Олаф Шольц уверяет немцев, что ФРГ готова жить без российского газа. В то же время ему приходится оправдываться за проблемы с электроэнергией и обвинять в этом Россию. В США предрекли Европе массовые бунты из-за антироссийских санкций.