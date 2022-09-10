10 сентября 2022

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: кризис в Европе начался до спецоперации

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Страны Европы сами спровоцировали газовый кризис, заявила Карин Кнайсль Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Европа сама спровоцировала начало энергетического кризиса еще с апреля 2021 года, то есть до начала проблем с нехваткой газа. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«У нас был кризис в электроэнергетике еще до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15-18 лет, мы переживаем его с апреля 2021 года, то есть уже больше года. <…> В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали», — заявила ТАСС Карин Кнайсль.

Она считает, что сейчас совершенно не верно думать только о грядущей зиме в контексте серьезности кризиса в энергетике Европы. По ее словам, европейский рынок электроэнергии работает «по каким-то непонятным принципам», отрекаясь от классических рыночных отношений.

Рынок оказался «очень перекошенным» из-за курса на переход к возобновляемой энергии, который был взят 18 лет назад, продолжила экс-министр. «Не хочу вдаваться в технические подробности, но факт в том, что рынок электроэнергии, несмотря на роль возобновляемых источников энергии, все же сильно зависит от цены газа», — резюмировала Кнайсль.

Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. В Торгово-промышленной палате РФ предрекли подорожание счетов за электричество в Евросоюзе в 15 раз. Канцлер Германии Олаф Шольц уверяет немцев, что ФРГ готова жить без российского газа. В то же время ему приходится оправдываться за проблемы с электроэнергией и обвинять в этом Россию. В США предрекли Европе массовые бунты из-за антироссийских санкций.

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Европа сама спровоцировала начало энергетического кризиса еще с апреля 2021 года, то есть до начала проблем с нехваткой газа. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. «У нас был кризис в электроэнергетике еще до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15-18 лет, мы переживаем его с апреля 2021 года, то есть уже больше года. <…> В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали», — заявила ТАСС Карин Кнайсль. Она считает, что сейчас совершенно не верно думать только о грядущей зиме в контексте серьезности кризиса в энергетике Европы. По ее словам, европейский рынок электроэнергии работает «по каким-то непонятным принципам», отрекаясь от классических рыночных отношений. Рынок оказался «очень перекошенным» из-за курса на переход к возобновляемой энергии, который был взят 18 лет назад, продолжила экс-министр. «Не хочу вдаваться в технические подробности, но факт в том, что рынок электроэнергии, несмотря на роль возобновляемых источников энергии, все же сильно зависит от цены газа», — резюмировала Кнайсль. Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. В Торгово-промышленной палате РФ предрекли подорожание счетов за электричество в Евросоюзе в 15 раз. Канцлер Германии Олаф Шольц уверяет немцев, что ФРГ готова жить без российского газа. В то же время ему приходится оправдываться за проблемы с электроэнергией и обвинять в этом Россию. В США предрекли Европе массовые бунты из-за антироссийских санкций.
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