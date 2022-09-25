Ректор «Синергии» попросил отсрочку по мобилизации для студентов частных вузов

26 сентября 2022 в 04:10 Размер текста - 17 +

Студентов негосударственных вузов просят освободить от мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отсрочку от призыва по частичной мобилизации важно распространить на студентов негосударственных вузов, в которых учатся более 150 тысяч человек. Такое предложение озвучил ректор частного университета «Синергии» Артем Васильев. «Я считаю важным распространить действие данного указа на негосударственные образовательные организации, в которых в совокупности обучается более 150 тысяч студентов по очной и очно-заочно форме обучения, имеющей государственную аккредитацию по образовательным программам», — сообщили в пресс-службе Васильева. Информацию передает РИА «Новости». Соответствующее обращение Васильев направил в правительство, Госдуму и Минобрнауки, уточняется в официальном telegram-канале университета. В России с 21 сентября на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины проходит частичная мобилизация. Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Исключение составят студенты, учащиеся на очной и очно-заочной формах обучения. Также от призыва освободили аспирантов российских вузов. Минобрнауки открыло горячую линию для студентов по вопросам частичной мобилизации.

Отсрочку от призыва по частичной мобилизации важно распространить на студентов негосударственных вузов, в которых учатся более 150 тысяч человек. Такое предложение озвучил ректор частного университета «Синергии» Артем Васильев. «Я считаю важным распространить действие данного указа на негосударственные образовательные организации, в которых в совокупности обучается более 150 тысяч студентов по очной и очно-заочно форме обучения, имеющей государственную аккредитацию по образовательным программам», — сообщили в пресс-службе Васильева. Информацию передает РИА «Новости». Соответствующее обращение Васильев направил в правительство, Госдуму и Минобрнауки, уточняется в официальном telegram-канале университета. В России с 21 сентября на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины проходит частичная мобилизация. Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Исключение составят студенты, учащиеся на очной и очно-заочной формах обучения. Также от призыва освободили аспирантов российских вузов. Минобрнауки открыло горячую линию для студентов по вопросам частичной мобилизации.