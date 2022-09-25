25 сентября 2022

Ректор «Синергии» попросил отсрочку по мобилизации для студентов частных вузов

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Студентов негосударственных вузов просят освободить от мобилизации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Отсрочку от призыва по частичной мобилизации важно распространить на студентов негосударственных вузов, в которых учатся более 150 тысяч человек. Такое предложение озвучил ректор частного университета «Синергии» Артем Васильев.

«Я считаю важным распространить действие данного указа на негосударственные образовательные организации, в которых в совокупности обучается более 150 тысяч студентов по очной и очно-заочно форме обучения, имеющей государственную аккредитацию по образовательным программам», — сообщили в пресс-службе Васильева. Информацию передает РИА «Новости». Соответствующее обращение Васильев направил в правительство, Госдуму и Минобрнауки, уточняется в официальном telegram-канале университета.

В России с 21 сентября на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины проходит частичная мобилизация. Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Исключение составят студенты, учащиеся на очной и очно-заочной формах обучения. Также от призыва освободили аспирантов российских вузов. Минобрнауки открыло горячую линию для студентов по вопросам частичной мобилизации.

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Отсрочку от призыва по частичной мобилизации важно распространить на студентов негосударственных вузов, в которых учатся более 150 тысяч человек. Такое предложение озвучил ректор частного университета «Синергии» Артем Васильев. «Я считаю важным распространить действие данного указа на негосударственные образовательные организации, в которых в совокупности обучается более 150 тысяч студентов по очной и очно-заочно форме обучения, имеющей государственную аккредитацию по образовательным программам», — сообщили в пресс-службе Васильева. Информацию передает РИА «Новости». Соответствующее обращение Васильев направил в правительство, Госдуму и Минобрнауки, уточняется в официальном telegram-канале университета. В России с 21 сентября на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины проходит частичная мобилизация. Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Исключение составят студенты, учащиеся на очной и очно-заочной формах обучения. Также от призыва освободили аспирантов российских вузов. Минобрнауки открыло горячую линию для студентов по вопросам частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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