В Екатеринбурге подростки скручивают номера с машин. Фото

26 сентября 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Подростки скрутили номера с более чем десяти машин (фото из архива) Фото: depositphotos.com В Екатеринбурге в Заречном районе во дворе дома на улице Черепанова, 12 подростки скручивают государственные регистрационные номера с автомобилей. Об этом рассказал Никита (имя изменено — прим. URA.RU), один из жильцов дома. «Во дворе на Черепанова, 12 кто-то скручивает номера с машин. Мы искали свой номер, но не нашли», — цитирует мужчину сообщество «Заречный район» в соцсети «ВКонтакте». Позднее выяснилось, что этим занимались два подростка. Мужчина не бросил поиски и смог найти автомобильные номера других жильцов. «Всем, у кого сняли номера, приходите ко мне. Номера нашли, отдадим их», — обратился к жильцам дома Никита. Мужчина вместе с другими жильцами так и не поняли, зачем мальчики скручивали номера с машин. «Это либо у них развлечение такое, либо хотели продавать на алюминий», — добавил Никита. При этом жильцы отмечают, что автомобили, которые стоят во дворе, часто подвергаются взломам. «У меня за четыре месяца два аккумулятора стащили», — пишет девушка. «А у меня две недели назад магнитолу выдернули», — добавляет жительница. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало о том, что воры снимали двери и багажники с иномарок свердловчан. Сначала мужчина нашел номера на улице возле дома Фото: «Заречный район», vk.com Затем жильцы дома поймали подростков и забрали номера Фото: жилец дома

В Екатеринбурге в Заречном районе во дворе дома на улице Черепанова, 12 подростки скручивают государственные регистрационные номера с автомобилей. Об этом рассказал Никита (имя изменено — прим. URA.RU), один из жильцов дома. «Во дворе на Черепанова, 12 кто-то скручивает номера с машин. Мы искали свой номер, но не нашли», — цитирует мужчину сообщество «Заречный район» в соцсети «ВКонтакте». Позднее выяснилось, что этим занимались два подростка. Мужчина не бросил поиски и смог найти автомобильные номера других жильцов. «Всем, у кого сняли номера, приходите ко мне. Номера нашли, отдадим их», — обратился к жильцам дома Никита. Мужчина вместе с другими жильцами так и не поняли, зачем мальчики скручивали номера с машин. «Это либо у них развлечение такое, либо хотели продавать на алюминий», — добавил Никита. При этом жильцы отмечают, что автомобили, которые стоят во дворе, часто подвергаются взломам. «У меня за четыре месяца два аккумулятора стащили», — пишет девушка. «А у меня две недели назад магнитолу выдернули», — добавляет жительница. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало о том, что воры снимали двери и багажники с иномарок свердловчан.