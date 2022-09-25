ВСУ обстреливают Новую Каховку

Взрывы раздаются в Новой Каховке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сирена воздушной тревоги сработала в Новой Каховке Херсонской области, прогремело шесть взрывов. Об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) города.
«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая сегодня. Работает ПВО: более шести воздушных взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ВГА.
Новая Каховка подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ на протяжении спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В период с 23 по 27 сентября жители города принимают участие в референдуме о присоединении к России. В первый день плебисцита националисты разгромили рынок в Новой Каховке.
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