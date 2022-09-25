ВСУ обстреливают Новую Каховку

26 сентября 2022 в 06:33 Размер текста - 17 +

Взрывы раздаются в Новой Каховке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сирена воздушной тревоги сработала в Новой Каховке Херсонской области, прогремело шесть взрывов. Об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) города. «В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая сегодня. Работает ПВО: более шести воздушных взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ВГА. Новая Каховка подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ на протяжении спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В период с 23 по 27 сентября жители города принимают участие в референдуме о присоединении к России. В первый день плебисцита националисты разгромили рынок в Новой Каховке.

Сирена воздушной тревоги сработала в Новой Каховке Херсонской области, прогремело шесть взрывов. Об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) города. «В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая сегодня. Работает ПВО: более шести воздушных взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ВГА. Новая Каховка подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ на протяжении спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В период с 23 по 27 сентября жители города принимают участие в референдуме о присоединении к России. В первый день плебисцита националисты разгромили рынок в Новой Каховке.