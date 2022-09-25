25 сентября 2022

ВСУ обстреливают Новую Каховку

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Докучаевск. ДНР, дым, донбасс, днр, взрыв
Взрывы раздаются в Новой Каховке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сирена воздушной тревоги сработала в Новой Каховке Херсонской области, прогремело шесть взрывов. Об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) города.

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая сегодня. Работает ПВО: более шести воздушных взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ВГА.

Новая Каховка подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ на протяжении спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В период с 23 по 27 сентября жители города принимают участие в референдуме о присоединении к России. В первый день плебисцита националисты разгромили рынок в Новой Каховке.

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Сирена воздушной тревоги сработала в Новой Каховке Херсонской области, прогремело шесть взрывов. Об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) города. «В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая сегодня. Работает ПВО: более шести воздушных взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ВГА. Новая Каховка подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ на протяжении спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В период с 23 по 27 сентября жители города принимают участие в референдуме о присоединении к России. В первый день плебисцита националисты разгромили рынок в Новой Каховке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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