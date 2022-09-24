В первый день референдума ВСУ разгромили рынок в Новой Каховке

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По словам Агаева, в результате обстрела пострадало более 15 магазинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В первый день референдума о присоединении освобожденных территорий к России в Новой Каховке (Херсонская область) вооруженные силы Украины нанесли удары по оптовому рынку. Об этом URA.RU рассказал замглавы Военно-гражданской администрации региона Руслан Агаев.

«Киевский режим продолжает террор жителей Новой Каховки. Вчера в 23:30 был нанесен удар по оптовому рынку. Пострадало более 15 магазинов, большая часть которых восстановлению не подлежит. Люди потеряли рабочие места, предприниматели понесли потери», — сказал замглавы ВГА.

Ранее в Херсоне из-за обстрела ВСУ на пенсионерку с двумя детьми обрушился потолок. Инцидент случился в конце августа, когда снаряд ВСУ попал в их дом, пробив потолок.

Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса.

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В первый день референдума о присоединении освобожденных территорий к России в Новой Каховке (Херсонская область) вооруженные силы Украины нанесли удары по оптовому рынку. Об этом URA.RU рассказал замглавы Военно-гражданской администрации региона Руслан Агаев. «Киевский режим продолжает террор жителей Новой Каховки. Вчера в 23:30 был нанесен удар по оптовому рынку. Пострадало более 15 магазинов, большая часть которых восстановлению не подлежит. Люди потеряли рабочие места, предприниматели понесли потери», — сказал замглавы ВГА. Ранее в Херсоне из-за обстрела ВСУ на пенсионерку с двумя детьми обрушился потолок. Инцидент случился в конце августа, когда снаряд ВСУ попал в их дом, пробив потолок. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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