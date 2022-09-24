В первый день референдума ВСУ разгромили рынок в Новой Каховке

24 сентября 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

По словам Агаева, в результате обстрела пострадало более 15 магазинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В первый день референдума о присоединении освобожденных территорий к России в Новой Каховке (Херсонская область) вооруженные силы Украины нанесли удары по оптовому рынку. Об этом URA.RU рассказал замглавы Военно-гражданской администрации региона Руслан Агаев. «Киевский режим продолжает террор жителей Новой Каховки. Вчера в 23:30 был нанесен удар по оптовому рынку. Пострадало более 15 магазинов, большая часть которых восстановлению не подлежит. Люди потеряли рабочие места, предприниматели понесли потери», — сказал замглавы ВГА. Ранее в Херсоне из-за обстрела ВСУ на пенсионерку с двумя детьми обрушился потолок. Инцидент случился в конце августа, когда снаряд ВСУ попал в их дом, пробив потолок. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса.

В первый день референдума о присоединении освобожденных территорий к России в Новой Каховке (Херсонская область) вооруженные силы Украины нанесли удары по оптовому рынку. Об этом URA.RU рассказал замглавы Военно-гражданской администрации региона Руслан Агаев. «Киевский режим продолжает террор жителей Новой Каховки. Вчера в 23:30 был нанесен удар по оптовому рынку. Пострадало более 15 магазинов, большая часть которых восстановлению не подлежит. Люди потеряли рабочие места, предприниматели понесли потери», — сказал замглавы ВГА. Ранее в Херсоне из-за обстрела ВСУ на пенсионерку с двумя детьми обрушился потолок. Инцидент случился в конце августа, когда снаряд ВСУ попал в их дом, пробив потолок. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса.