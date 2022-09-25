25 сентября 2022
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В ХМАО сгорел склад отходов лесного производства

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Пожар на Чекистов. Тюмень , мчс, дым, пожар, тушение, огонь
В Советском сгорел склад отходов лесопроизводства (фото из архива) Фото:

В Советском (ХМАО) пожарными локализован пожар в промзоне, где складировали отходы лесопиления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на сайте ведомства.

«В 3 часа 55 минут, диспетчеру Советского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании остатков древесины на территории южной промзоны города. Руководителем тушения пожара были созданы 2 боевых участка по ликвидации горения и защите от огня технических строений. В 7 часов 18 минут огонь был ликвидирован на площади 1500 кв. метров», — сообщает пресс-служба ведомства.

Борьба с огнем осложнилась из-за большой площади горения и интенсивности теплового потока. Огонь локализован, пожарные занимаются проливкой территории во избежание возникновения повторных очагов возгорания.

Ранее URA.RU сообщило, что пожарные спасли двоих человек из пожара в Нефтеюганске. Там горел жилой дом.

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В Советском (ХМАО) пожарными локализован пожар в промзоне, где складировали отходы лесопиления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на сайте ведомства. «В 3 часа 55 минут, диспетчеру Советского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании остатков древесины на территории южной промзоны города. Руководителем тушения пожара были созданы 2 боевых участка по ликвидации горения и защите от огня технических строений. В 7 часов 18 минут огонь был ликвидирован на площади 1500 кв. метров», — сообщает пресс-служба ведомства. Борьба с огнем осложнилась из-за большой площади горения и интенсивности теплового потока. Огонь локализован, пожарные занимаются проливкой территории во избежание возникновения повторных очагов возгорания. Ранее URA.RU сообщило, что пожарные спасли двоих человек из пожара в Нефтеюганске. Там горел жилой дом.
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