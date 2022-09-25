25 сентября 2022

Япония ввела санкции в отношении 21 российской компании

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Виды Москвы-Сити, флаг японии, японский флаг
Япония ввела новые санкции против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония объявила новые санкции против российских компаний, а также запретила экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием. Об этом сообщает Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

«Япония ввела санкции в отношении 21 российской компании, а ввела запрет на экспорт товаров, связанных с химическим оружием», — говорится в заявлении министерства. В список попали такие компании как Институт физики высоких энергий (ИФВЭ), ОАО «ФТА Машприборинторг», ААПП «Темп-Авиа» и другие. Санкции вступают в силу 3 октября.

Ранее страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, целью которой является защита населения Донбасса. Страны ЕС, США, а также Япония и ряд других стран сократили закупку российских энергоносителей, страны ЕС ввели эмбарго на российскую нефть. Сообщалось о намерении Японии расширить экспортные санкции против российских компаний, передавал RT.

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Япония объявила новые санкции против российских компаний, а также запретила экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием. Об этом сообщает Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. «Япония ввела санкции в отношении 21 российской компании, а ввела запрет на экспорт товаров, связанных с химическим оружием», — говорится в заявлении министерства. В список попали такие компании как Институт физики высоких энергий (ИФВЭ), ОАО «ФТА Машприборинторг», ААПП «Темп-Авиа» и другие. Санкции вступают в силу 3 октября. Ранее страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, целью которой является защита населения Донбасса. Страны ЕС, США, а также Япония и ряд других стран сократили закупку российских энергоносителей, страны ЕС ввели эмбарго на российскую нефть. Сообщалось о намерении Японии расширить экспортные санкции против российских компаний, передавал RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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