Япония ввела санкции в отношении 21 российской компании

26 сентября 2022 в 08:29 Размер текста - 17 +

Япония ввела новые санкции против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония объявила новые санкции против российских компаний, а также запретила экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием. Об этом сообщает Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. «Япония ввела санкции в отношении 21 российской компании, а ввела запрет на экспорт товаров, связанных с химическим оружием», — говорится в заявлении министерства. В список попали такие компании как Институт физики высоких энергий (ИФВЭ), ОАО «ФТА Машприборинторг», ААПП «Темп-Авиа» и другие. Санкции вступают в силу 3 октября. Ранее страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, целью которой является защита населения Донбасса. Страны ЕС, США, а также Япония и ряд других стран сократили закупку российских энергоносителей, страны ЕС ввели эмбарго на российскую нефть. Сообщалось о намерении Японии расширить экспортные санкции против российских компаний, передавал RT.

Япония объявила новые санкции против российских компаний, а также запретила экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием. Об этом сообщает Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. «Япония ввела санкции в отношении 21 российской компании, а ввела запрет на экспорт товаров, связанных с химическим оружием», — говорится в заявлении министерства. В список попали такие компании как Институт физики высоких энергий (ИФВЭ), ОАО «ФТА Машприборинторг», ААПП «Темп-Авиа» и другие. Санкции вступают в силу 3 октября. Ранее страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, целью которой является защита населения Донбасса. Страны ЕС, США, а также Япония и ряд других стран сократили закупку российских энергоносителей, страны ЕС ввели эмбарго на российскую нефть. Сообщалось о намерении Японии расширить экспортные санкции против российских компаний, передавал RT.