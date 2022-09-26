Мобилизованным россиянам дали новую льготу

Мобилизованным россиянам предоставят скидки на услуги нотариусов
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Вывески Нотариус и Нотариальная контора. Екатеринбург, юристы, нотариус, заверение документов, нотариальная контора
Для мобилизованных граждан ввели скидки на услуги нотариусов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованным гражданам России теперь не придется оплачивать услуги по оформлению доверенностей и выдаче согласий законным представителям несовершеннолетних. Об этом сообщают в Федеральной нотариальной палате.

«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата», — цитирует Федеральную нотариальную палату РБК. В палате добавили, что перечень «дежурных нотариальных контор» в регионах будет определять нотариальная палата соответствующего субъекта РФ.

Мобилизованных граждан освободят от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариуса. Льгота распространяется на услуги по удостоверению доверенностей, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей, а также ряд других.

В России по указу президента РФ Владимира Путина проходит частичная мобилизация, которая необходима для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о выплате в 300 тысяч рублей для граждан, призванных во время частичной мобилизации, передавало издание Дни.ру.

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Мобилизованным гражданам России теперь не придется оплачивать услуги по оформлению доверенностей и выдаче согласий законным представителям несовершеннолетних. Об этом сообщают в Федеральной нотариальной палате. «Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата», — цитирует Федеральную нотариальную палату РБК. В палате добавили, что перечень «дежурных нотариальных контор» в регионах будет определять нотариальная палата соответствующего субъекта РФ. Мобилизованных граждан освободят от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариуса. Льгота распространяется на услуги по удостоверению доверенностей, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей, а также ряд других. В России по указу президента РФ Владимира Путина проходит частичная мобилизация, которая необходима для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о выплате в 300 тысяч рублей для граждан, призванных во время частичной мобилизации, передавало издание Дни.ру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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