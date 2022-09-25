В Сургуте водитель сбил ребенка на мотороллере

В Сургуте водитель иномарки, выезжая с парковки, сбил 14-летнего ребенка на мотороллере. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и попал в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по ХМАО.
«В городе Сургут 41-летний мужчина на „Opel Astra“, при въезде на парковку одного из торговых комплексов города, по предварительным данным, совершая маневр „поворот налево“, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотороллером „Irbis“, двигавшемся во встречном направлении. В результате автоаварии 14-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы», — сказано в сообщении Госавтоинспекции.
В пресс-службе добавили, что отец несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности за передачу управления транспортом, на которое мальчик не имел права. Статья предусматривает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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