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В Сургуте водитель сбил ребенка на мотороллере

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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
В Сургуте водитель иномарки сбил несовершеннолетнего на мотороллере Фото:

В Сургуте водитель иномарки, выезжая с парковки, сбил 14-летнего ребенка на мотороллере. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и попал в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по ХМАО.

«В городе Сургут 41-летний мужчина на „Opel Astra“, при въезде на парковку одного из торговых комплексов города, по предварительным данным, совершая маневр „поворот налево“, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотороллером „Irbis“, двигавшемся во встречном направлении. В результате автоаварии 14-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы», — сказано в сообщении Госавтоинспекции.

В пресс-службе добавили, что отец несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности за передачу управления транспортом, на которое мальчик не имел права. Статья предусматривает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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В Сургуте водитель иномарки, выезжая с парковки, сбил 14-летнего ребенка на мотороллере. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и попал в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по ХМАО. «В городе Сургут 41-летний мужчина на „Opel Astra“, при въезде на парковку одного из торговых комплексов города, по предварительным данным, совершая маневр „поворот налево“, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотороллером „Irbis“, двигавшемся во встречном направлении. В результате автоаварии 14-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы», — сказано в сообщении Госавтоинспекции. В пресс-службе добавили, что отец несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности за передачу управления транспортом, на которое мальчик не имел права. Статья предусматривает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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