25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

В Перми оборонный завод срочно ищет рабочих на производство

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие цеха по модернизированию тепловозов. ШААЗ Шадринск, сварка, сварщик
Электрогазосварщику на предприятии предлагают зарплату от 50 тысяч рублей Фото:

Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Стар» расширяет штат. Завод объявил срочный набор сотрудников на основное производство. Обязательное требование к кандидатам — наличие опыта работы.

«Ищешь работу? Есть опыт и высокий разряд? Тогда тебе к нам. „ОДК-Стар“ объявляет набор контролеров станочных и слесарных работ, наладчиков и операторов станков с программным обеспечением, слесарей, токарей, шлифовщиков, фрезеровщиков, электромонтеров. Опыт работы обязателен», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

По данным сайта Headhunter, средний уровень заработной платы на предприятии — около 40 тысяч рублей. Больше всего готовы платить электросварщику ручной сварки. Ему предлагают зарплату от 50 тысяч рублей.

Предприятие «ОДК-Стар» входит в состав «Объединенной двигателестроительной компании» (дочерняя компания «Оборонпрома). В Перми завод разрабатывает и выпускает системы автоматического управления для авиационных двигателей гражданских самолетов и вертолетов. По данным на 2022 год, на предприятии работают около 4,5 тысячи человек.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми не хватает рабочих заводу, который делает «Смерчи» и «Грады». Речь о военном дивизионе ПАО «Мотовилихинские заводы», объявившем о наборе сотрудников.

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Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Стар» расширяет штат. Завод объявил срочный набор сотрудников на основное производство. Обязательное требование к кандидатам — наличие опыта работы. «Ищешь работу? Есть опыт и высокий разряд? Тогда тебе к нам. „ОДК-Стар“ объявляет набор контролеров станочных и слесарных работ, наладчиков и операторов станков с программным обеспечением, слесарей, токарей, шлифовщиков, фрезеровщиков, электромонтеров. Опыт работы обязателен», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». По данным сайта Headhunter, средний уровень заработной платы на предприятии — около 40 тысяч рублей. Больше всего готовы платить электросварщику ручной сварки. Ему предлагают зарплату от 50 тысяч рублей. Предприятие «ОДК-Стар» входит в состав «Объединенной двигателестроительной компании» (дочерняя компания «Оборонпрома). В Перми завод разрабатывает и выпускает системы автоматического управления для авиационных двигателей гражданских самолетов и вертолетов. По данным на 2022 год, на предприятии работают около 4,5 тысячи человек. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми не хватает рабочих заводу, который делает «Смерчи» и «Грады». Речь о военном дивизионе ПАО «Мотовилихинские заводы», объявившем о наборе сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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