Иркутский губернатор усиливает меры безопасности после ЧП в военкомате Усть-Илимска

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил усилить меры безопасности после стрельбы в военкомате города Усть-Илимск. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.
«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал Кобзев.
Ранее неизвестный открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска и ранил военкома. Нападавшего оперативно задержали. Им оказался 25-летний безработный местный житель Руслан.
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил усилить меры безопасности после стрельбы в военкомате города Усть-Илимск. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал Кобзев. Ранее неизвестный открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска и ранил военкома. Нападавшего оперативно задержали. Им оказался 25-летний безработный местный житель Руслан.