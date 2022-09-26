Иркутский губернатор усиливает меры безопасности после ЧП в военкомате Усть-Илимска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, кобзев игорь
Игорь Кобзев сообщил, что раненый военком находится в тяжелом состоянии Фото:

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил усилить меры безопасности после стрельбы в военкомате города Усть-Илимск. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал Кобзев.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска и ранил военкома. Нападавшего оперативно задержали. Им оказался 25-летний безработный местный житель Руслан.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил усилить меры безопасности после стрельбы в военкомате города Усть-Илимск. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал Кобзев. Ранее неизвестный открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска и ранил военкома. Нападавшего оперативно задержали. Им оказался 25-летний безработный местный житель Руслан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...