Иркутский губернатор усиливает меры безопасности после ЧП в военкомате Усть-Илимска

26 сентября 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Игорь Кобзев сообщил, что раненый военком находится в тяжелом состоянии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил усилить меры безопасности после стрельбы в военкомате города Усть-Илимск. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал Кобзев. Ранее неизвестный открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска и ранил военкома. Нападавшего оперативно задержали. Им оказался 25-летний безработный местный житель Руслан.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил усилить меры безопасности после стрельбы в военкомате города Усть-Илимск. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал Кобзев. Ранее неизвестный открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска и ранил военкома. Нападавшего оперативно задержали. Им оказался 25-летний безработный местный житель Руслан.