25 сентября 2022
24 сентября 2022

Челябинский оборонный завод объявил массовый набор сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на ЧКПЗ у Валерия Гартунга. Челябинск, станок, металл, кузница, молот, кузнец, предприятие, рабочий, сталь, металлург, кузня, проивзодство
Новых сотрудников на заводе обещают обучить с нуля Фото:

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), задействованный на выпуске продукции оборонного назначения, начал массовый набор персонала. Как URA.RU сообщили в отделе кадров предприятия, требуется набрать 800 человек.

«Есть значительный выбор из 800 вакансий для выполнения госзаказа. Нужны кузнецы, крановщики, термисты, резчики, упаковщики, укладчики, подсобные рабочие и другие специалисты. Готовы обучать. Соискатели идут, но все позиции до сих пор не закрыты», — уточнили URA.RU на ЧКПЗ.

В объявлениях о наборе сотрудников на завод принадлежность предприятия к оборонно-промышленному комплексу подчеркивается как конкурентное преимущество. В компании уточнили, что на период работы сотрудники могут рассчитывать на получение брони.

Директор рекрутингового агентства «Тирс» Екатерина Карпенко отмечает, что из-за острой нехватки рабочих и инженеров предприятия используют любые свои преимущества, чтобы заинтересовать соискателей. В этой связи выполнение гособоронзаказа может влиять на мотивацию персонала к работе на заводе.

По мнению собеседницы URA.RU, интерес здесь взаимный. Компания-работодатель имеется обязательства перед государством сдать продукцию в срок, поэтому сохранить штат сотрудников ей необходимо разными способами.

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Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), задействованный на выпуске продукции оборонного назначения, начал массовый набор персонала. Как URA.RU сообщили в отделе кадров предприятия, требуется набрать 800 человек. «Есть значительный выбор из 800 вакансий для выполнения госзаказа. Нужны кузнецы, крановщики, термисты, резчики, упаковщики, укладчики, подсобные рабочие и другие специалисты. Готовы обучать. Соискатели идут, но все позиции до сих пор не закрыты», — уточнили URA.RU на ЧКПЗ. В объявлениях о наборе сотрудников на завод принадлежность предприятия к оборонно-промышленному комплексу подчеркивается как конкурентное преимущество. В компании уточнили, что на период работы сотрудники могут рассчитывать на получение брони. Директор рекрутингового агентства «Тирс» Екатерина Карпенко отмечает, что из-за острой нехватки рабочих и инженеров предприятия используют любые свои преимущества, чтобы заинтересовать соискателей. В этой связи выполнение гособоронзаказа может влиять на мотивацию персонала к работе на заводе. По мнению собеседницы URA.RU, интерес здесь взаимный. Компания-работодатель имеется обязательства перед государством сдать продукцию в срок, поэтому сохранить штат сотрудников ей необходимо разными способами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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