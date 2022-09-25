Челябинский оборонный завод объявил массовый набор сотрудников

26 сентября 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Новых сотрудников на заводе обещают обучить с нуля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), задействованный на выпуске продукции оборонного назначения, начал массовый набор персонала. Как URA.RU сообщили в отделе кадров предприятия, требуется набрать 800 человек. «Есть значительный выбор из 800 вакансий для выполнения госзаказа. Нужны кузнецы, крановщики, термисты, резчики, упаковщики, укладчики, подсобные рабочие и другие специалисты. Готовы обучать. Соискатели идут, но все позиции до сих пор не закрыты», — уточнили URA.RU на ЧКПЗ. В объявлениях о наборе сотрудников на завод принадлежность предприятия к оборонно-промышленному комплексу подчеркивается как конкурентное преимущество. В компании уточнили, что на период работы сотрудники могут рассчитывать на получение брони. Директор рекрутингового агентства «Тирс» Екатерина Карпенко отмечает, что из-за острой нехватки рабочих и инженеров предприятия используют любые свои преимущества, чтобы заинтересовать соискателей. В этой связи выполнение гособоронзаказа может влиять на мотивацию персонала к работе на заводе. По мнению собеседницы URA.RU, интерес здесь взаимный. Компания-работодатель имеется обязательства перед государством сдать продукцию в срок, поэтому сохранить штат сотрудников ей необходимо разными способами.

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), задействованный на выпуске продукции оборонного назначения, начал массовый набор персонала. Как URA.RU сообщили в отделе кадров предприятия, требуется набрать 800 человек. «Есть значительный выбор из 800 вакансий для выполнения госзаказа. Нужны кузнецы, крановщики, термисты, резчики, упаковщики, укладчики, подсобные рабочие и другие специалисты. Готовы обучать. Соискатели идут, но все позиции до сих пор не закрыты», — уточнили URA.RU на ЧКПЗ. В объявлениях о наборе сотрудников на завод принадлежность предприятия к оборонно-промышленному комплексу подчеркивается как конкурентное преимущество. В компании уточнили, что на период работы сотрудники могут рассчитывать на получение брони. Директор рекрутингового агентства «Тирс» Екатерина Карпенко отмечает, что из-за острой нехватки рабочих и инженеров предприятия используют любые свои преимущества, чтобы заинтересовать соискателей. В этой связи выполнение гособоронзаказа может влиять на мотивацию персонала к работе на заводе. По мнению собеседницы URA.RU, интерес здесь взаимный. Компания-работодатель имеется обязательства перед государством сдать продукцию в срок, поэтому сохранить штат сотрудников ей необходимо разными способами.