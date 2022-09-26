Пригожин признался, что создал ЧВК «Вагнера»

26 сентября 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин рассказал историю создания ЧВК «Вагнера» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что является создателем ЧВК «Вагнера». По словам бизнесмена, отряд был создан в 2014 году. «Тогда (в 2014 году — прим. URA.RU) я полетел на один из полигонов и занялся сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые решили мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии получила титул БТГ „Вагнер“. Эти храбрые парни, которые умели только одно — воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости, всегда находились в шатком положении», — написал Пригожин в своем telegram-канале. По словам бизнесмена, он долгое время не ассоциировал себя с ЧВК «Вагнера», чтобы не подставлять бойцов отряда. «Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма», — заключил Пригожин.

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что является создателем ЧВК «Вагнера». По словам бизнесмена, отряд был создан в 2014 году. «Тогда (в 2014 году — прим. URA.RU) я полетел на один из полигонов и занялся сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые решили мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии получила титул БТГ „Вагнер“. Эти храбрые парни, которые умели только одно — воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости, всегда находились в шатком положении», — написал Пригожин в своем telegram-канале. По словам бизнесмена, он долгое время не ассоциировал себя с ЧВК «Вагнера», чтобы не подставлять бойцов отряда. «Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма», — заключил Пригожин.