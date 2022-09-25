25 сентября 2022
24 сентября 2022

В курганском округе при отправке мобилизованных, кричали, что казахи русских не бросают. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из Куртамышского округа в Курганской области отправились первые мобилизованные военнослужащие (архивное фото) Фото:
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Во время отправки частично мобилизованных граждан в Куртамышском округе Курганской области присутствующие кричали, что казахи русских не бросают. Соответствующее видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте» в группе районной газеты.

«Казахи русских не бросают!», — крикнул один из присутствовавших в поддержку мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации. Как отмечают очевидцы, настроение у присутствующих было боевое.

По данным местного издания, отправка состоялась в 9 утра от здания военного комиссариата Куртамышского района, вторая отправка пройдет 28 сентября. С напутственной речью к мужчинам обратились замглавы округа Андрей Максунов, военный комиссар по Куртамышскому и Целинному районам Николай Стенин. Также военнослужащие получили благословение от отца Андрея Чапочкина, иерея храма святых апостолов Петра и Павла. Как отмечают очевидцы, настроение у присутствующих было боевое.

До этого URA.RU писало, что новый глава Каргапольского округа Евгений Ленков проводил земляков, подлежащих частичной мобилизации. От лица администрации района он выразил благодарность мужчинам за их мужество и решительность, а также пожелал поскорее вернуться домой.

Президент Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Глава РФ отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.

В 9 утра в Куртамыше во время отправки пошел дождь
Жители Куртамыша собрались, чтобы проводить отцов, братьев и сыновей, которых призвали в рамках частичной мобилизации
По словам очевидцев, мужчины настроены по-боевому и решительно

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Во время отправки частично мобилизованных граждан в Куртамышском округе Курганской области присутствующие кричали, что казахи русских не бросают. Соответствующее видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте» в группе районной газеты. «Казахи русских не бросают!», — крикнул один из присутствовавших в поддержку мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации. Как отмечают очевидцы, настроение у присутствующих было боевое. По данным местного издания, отправка состоялась в 9 утра от здания военного комиссариата Куртамышского района, вторая отправка пройдет 28 сентября. С напутственной речью к мужчинам обратились замглавы округа Андрей Максунов, военный комиссар по Куртамышскому и Целинному районам Николай Стенин. Также военнослужащие получили благословение от отца Андрея Чапочкина, иерея храма святых апостолов Петра и Павла. Как отмечают очевидцы, настроение у присутствующих было боевое. До этого URA.RU писало, что новый глава Каргапольского округа Евгений Ленков проводил земляков, подлежащих частичной мобилизации. От лица администрации района он выразил благодарность мужчинам за их мужество и решительность, а также пожелал поскорее вернуться домой. Президент Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Глава РФ отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.
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