Из Куртамышского округа в Курганской области отправились первые мобилизованные военнослужащие (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время отправки частично мобилизованных граждан в Куртамышском округе Курганской области присутствующие кричали, что казахи русских не бросают. Соответствующее видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте» в группе районной газеты.

«Казахи русских не бросают!», — крикнул один из присутствовавших в поддержку мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации. Как отмечают очевидцы, настроение у присутствующих было боевое.

По данным местного издания, отправка состоялась в 9 утра от здания военного комиссариата Куртамышского района, вторая отправка пройдет 28 сентября. С напутственной речью к мужчинам обратились замглавы округа Андрей Максунов, военный комиссар по Куртамышскому и Целинному районам Николай Стенин. Также военнослужащие получили благословение от отца Андрея Чапочкина, иерея храма святых апостолов Петра и Павла. Как отмечают очевидцы, настроение у присутствующих было боевое.

До этого URA.RU писало, что новый глава Каргапольского округа Евгений Ленков проводил земляков, подлежащих частичной мобилизации. От лица администрации района он выразил благодарность мужчинам за их мужество и решительность, а также пожелал поскорее вернуться домой.

Президент Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Глава РФ отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.

В 9 утра в Куртамыше во время отправки пошел дождь Куртамышская нива, соцсеть «ВКонтакте»

Жители Куртамыша собрались, чтобы проводить отцов, братьев и сыновей, которых призвали в рамках частичной мобилизации Куртамышская нива, соцсеть «ВКонтакте»