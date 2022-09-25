Новый глава курганского округа проводил земляков, отправляющихся по призыву. Фото

26 сентября 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Военнослужащие из Каргаполья отправились служить в рамках частичной мобилизации (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Каргапольского округа в Курганской области Евгений Ленков, сменивший на данном посту Сергея Князева, проводил земляков, подлежащих частичной мобилизации. Соответствующую информацию он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Отправили первую группа каргапольцев, подлежащих мобилизации, они убыли к месту дислокации. Выражаем слова благодарности нашим землякам за их мужество и решительность. Желаем поскорей вернуться домой к своим родным и близким», — написал Ленков. Проводить мужчин собрались также их родные и близкие. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе со стороны ВСУ, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Мужчины пришли на сборы с военными билетами и документами Евгений Ленков, соцсеть «ВКонтакте» Глава Каргапольского округа Евгений ленков (первый слева) выразил слова благодарности землякам, которые отправились служить в рамках частичной мобилизации Евгений ленков, соцсеть «ВКонтакте» Каргапольцев также пришли поддержать их родные и близкие Евгений Ленков, соцсеть «ВКонтакте»

Глава Каргапольского округа в Курганской области Евгений Ленков, сменивший на данном посту Сергея Князева, проводил земляков, подлежащих частичной мобилизации. Соответствующую информацию он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Отправили первую группа каргапольцев, подлежащих мобилизации, они убыли к месту дислокации. Выражаем слова благодарности нашим землякам за их мужество и решительность. Желаем поскорей вернуться домой к своим родным и близким», — написал Ленков. Проводить мужчин собрались также их родные и близкие. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе со стороны ВСУ, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.