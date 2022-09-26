В Курганской области начали выставлять на продажу бронежилеты и бронепластины для них. Стоимость защитной одежды от 6 до 10 тысяч рублей. Соответствующие объявления размещены на сайте Avito.
«Продается бронежилет в Шадринске. Состояние: б/у. Стропы Molle на передней панели. Возможно установить подсумки. Бронеплита: сверхмолекулярный полипропилен (СМП панель)+кевлар. Внутри КАП (климатико-амортизационные подпоры). Вес: 5 кг. Также продается новый бронежилет весом 9,5 кг со стальными бронепластинами. Общая стоимость: 20 000 рублей», — говорится в объявлении. За 10,5 тысяч рублей продается бронежилет в поселке Юргамыш.
Еще три бронежилета выставлены на продажу в Кургане, Кетово и Шадринске. Средства индивидуальной защиты стоят по 6 000 рублей. На момент публикации один бронежилет уже был продан. Также на Avito продаются бронепластины. Стоимость защитных элементов для бронежилетов от 2 до 5 тысяч рублей.
В Шадринске продается два бронежилета за 20 000 рублей
Бронежилет в Юргамыше продают за 10 500 рублей
Фото: Avito
В селе Кетово бронежилет продается за 6 тысяч рублей
Фото: Avito
Также в продаже бронепластины для бронежилетов
Фото: Avito
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
В Курганской области начали выставлять на продажу бронежилеты и бронепластины для них. Стоимость защитной одежды от 6 до 10 тысяч рублей. Соответствующие объявления размещены на сайте Avito. «Продается бронежилет в Шадринске. Состояние: б/у. Стропы Molle на передней панели. Возможно установить подсумки. Бронеплита: сверхмолекулярный полипропилен (СМП панель)+кевлар. Внутри КАП (климатико-амортизационные подпоры). Вес: 5 кг. Также продается новый бронежилет весом 9,5 кг со стальными бронепластинами. Общая стоимость: 20 000 рублей», — говорится в объявлении. За 10,5 тысяч рублей продается бронежилет в поселке Юргамыш. Еще три бронежилета выставлены на продажу в Кургане, Кетово и Шадринске. Средства индивидуальной защиты стоят по 6 000 рублей. На момент публикации один бронежилет уже был продан. Также на Avito продаются бронепластины. Стоимость защитных элементов для бронежилетов от 2 до 5 тысяч рублей.