Губернатор Шумков придумал, куда пристроить безработных

В Курганской области безработные будут заняты на новых временных работах

26 сентября 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор Вадим Шумков внес изменения в важный документ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков внес изменения в постановление о временной занятости безработных. Теперь курганцы временно могут трудиться в системообразующих организациях федерального уровня. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в приложение 2 к постановлению правительства Курганской области <…> „Об организации работы по реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда“ следующие изменения: абзац шестой пункта 23 изложить в редакции: „<…> период занятости на временных работах не более трех месяцев, для системообразующих организаций федерального уровня — не более шести месяцев“», — указано в тексте документа. Изменения внесены в подпункт, в котором прописана формула расчета размера субсидии. Контролировать исполнение постановления будет замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов. Ранее URA.RU писало, что курганским студентам рассказали, где они могут заработать денег на каникулах. В свободное от учебы время они могут заниматься озеленением, очисткой и уборкой городских территорий в рамках общественных работ. Это хороший вариант временной подработки, указывали тогда в региональном управлении по труду и занятости населения.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков внес изменения в постановление о временной занятости безработных. Теперь курганцы временно могут трудиться в системообразующих организациях федерального уровня. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в приложение 2 к постановлению правительства Курганской области <…> „Об организации работы по реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда“ следующие изменения: абзац шестой пункта 23 изложить в редакции: „<…> период занятости на временных работах не более трех месяцев, для системообразующих организаций федерального уровня — не более шести месяцев“», — указано в тексте документа. Изменения внесены в подпункт, в котором прописана формула расчета размера субсидии. Контролировать исполнение постановления будет замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов. Ранее URA.RU писало, что курганским студентам рассказали, где они могут заработать денег на каникулах. В свободное от учебы время они могут заниматься озеленением, очисткой и уборкой городских территорий в рамках общественных работ. Это хороший вариант временной подработки, указывали тогда в региональном управлении по труду и занятости населения.