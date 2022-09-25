25 сентября 2022
24 сентября 2022

Губернатор Шумков придумал, куда пристроить безработных

В Курганской области безработные будут заняты на новых временных работах
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка КурганСпецПром 2022. Приезд Шпиленко Андрея. Курган, шумков вадим
Курганский губернатор Вадим Шумков внес изменения в важный документ Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков внес изменения в постановление о временной занятости безработных. Теперь курганцы временно могут трудиться в системообразующих организациях федерального уровня. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в приложение 2 к постановлению правительства Курганской области <…> „Об организации работы по реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда“ следующие изменения: абзац шестой пункта 23 изложить в редакции: „<…> период занятости на временных работах не более трех месяцев, для системообразующих организаций федерального уровня — не более шести месяцев“», — указано в тексте документа. Изменения внесены в подпункт, в котором прописана формула расчета размера субсидии. Контролировать исполнение постановления будет замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов.

Ранее URA.RU писало, что курганским студентам рассказали, где они могут заработать денег на каникулах. В свободное от учебы время они могут заниматься озеленением, очисткой и уборкой городских территорий в рамках общественных работ. Это хороший вариант временной подработки, указывали тогда в региональном управлении по труду и занятости населения.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков внес изменения в постановление о временной занятости безработных. Теперь курганцы временно могут трудиться в системообразующих организациях федерального уровня. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в приложение 2 к постановлению правительства Курганской области <…> „Об организации работы по реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда“ следующие изменения: абзац шестой пункта 23 изложить в редакции: „<…> период занятости на временных работах не более трех месяцев, для системообразующих организаций федерального уровня — не более шести месяцев“», — указано в тексте документа. Изменения внесены в подпункт, в котором прописана формула расчета размера субсидии. Контролировать исполнение постановления будет замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов. Ранее URA.RU писало, что курганским студентам рассказали, где они могут заработать денег на каникулах. В свободное от учебы время они могут заниматься озеленением, очисткой и уборкой городских территорий в рамках общественных работ. Это хороший вариант временной подработки, указывали тогда в региональном управлении по труду и занятости населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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