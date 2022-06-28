Курганским студентам подсказали, как заработать на каникулах

Курганским студентам предлагают на каникулах заняться озеленением города (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганским студентам рассказали, где они могут заработать денег на каникулах. Им предлагают заняться озеленением, очисткой и уборкой городских территорий в рамках общественных работ, рассказал URA.RU начальник Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов.

«Общественные работы — это один из хороших вариантов временной занятости для студентов. Мы сейчас как раз формируем студотряды. Как раз студенты сдадут сессию, у них будет свободное время. В июле и августе они могут устроиться на общественные работы и заработать денег», — добавил Ксенофонтов. На общественных работах студентов привлекают к уборке городских территорий и озеленению.

По словам чиновника, общественные работы могут длиться от недели до трех месяцев. «Мы поможем устроиться на общественные работы. Главное — желание самого человека», — добавил Ксенофонтов.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области востребованными являются профессии, которые связаны с производством. Это инженерные и рабочие специальности, рассказал в эксклюзивном интервью URA.RU начальник Главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов. Высококвалифицированным специалистам и тем, у кого есть желание трудиться, предлагают зарплату 100 тысяч рублей.