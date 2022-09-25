В Тобольске управляющая компания судится с жильцами из-за низких тарифов

26 сентября 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

В УК хотят, чтобы собственники платили больше, и требуют суд отменить решение жильцов Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Управляющая компания «Комфортный дом» из Тобольска подала в суд на собственников одного из домов, так как они утвердили слишком низкие тарифы на услуги жилищников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского суда. «В УК „Комфортный дом“ поступил протокол собрания собственников по улице Октябрьская, 62. В нем решено установить плату за содержание жилого помещения с повышением на 7,74%. УК считает, что такое решение является неправомерным, а указанный размер платы не позволит организации справляться со своими обязанностями», — рассказали URA.RU в суде. Другими словами, управляющая компания посчитала новы тарифы слишком низкими. Тоболяки решили, что будут платить за содержание жилья по 20,89 рублей за квадратный метр, а за домофон — по 39,85. В «Комфортном доме» заявили, что решение было принято без учета предложений компании. Организация через суд требует отменить решение жильцов. Получить комментарий от руководства УК не удалось. В приемной сказали, что директор Лариса Пестрецова отсутствует, а ее заместитель не пожелала общаться с журналистами, потребовав направить официальный запрос. Ответ на него ожидается.

Управляющая компания «Комфортный дом» из Тобольска подала в суд на собственников одного из домов, так как они утвердили слишком низкие тарифы на услуги жилищников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского суда. «В УК „Комфортный дом“ поступил протокол собрания собственников по улице Октябрьская, 62. В нем решено установить плату за содержание жилого помещения с повышением на 7,74%. УК считает, что такое решение является неправомерным, а указанный размер платы не позволит организации справляться со своими обязанностями», — рассказали URA.RU в суде. Другими словами, управляющая компания посчитала новы тарифы слишком низкими. Тоболяки решили, что будут платить за содержание жилья по 20,89 рублей за квадратный метр, а за домофон — по 39,85. В «Комфортном доме» заявили, что решение было принято без учета предложений компании. Организация через суд требует отменить решение жильцов. Получить комментарий от руководства УК не удалось. В приемной сказали, что директор Лариса Пестрецова отсутствует, а ее заместитель не пожелала общаться с журналистами, потребовав направить официальный запрос. Ответ на него ожидается.