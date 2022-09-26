В Кремле высказались о введении военного положения в России

Введение военного положения в России пока не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, что следующим шагом после закрытия границ могут быть еще более жесткие меры.
«Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет», — коротко прокомментировал он. Заявление было сделано на конференц-колле.
Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Глава государства подписал поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание совершение преступлений в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, сообщает Пятый канал. Неявка и самовольное оставление службы подразумевают уголовную ответственность для военных запаса наравне с контрактниками — так же, как за добровольную сдачу в плен, мародерство, повторное нарушение условий контракта и повторный отказ от заключения контракта, дополняет телеканал 360.
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Введение военного положения в России пока не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, что следующим шагом после закрытия границ могут быть еще более жесткие меры. «Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет», — коротко прокомментировал он. Заявление было сделано на конференц-колле. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Глава государства подписал поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание совершение преступлений в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, сообщает Пятый канал. Неявка и самовольное оставление службы подразумевают уголовную ответственность для военных запаса наравне с контрактниками — так же, как за добровольную сдачу в плен, мародерство, повторное нарушение условий контракта и повторный отказ от заключения контракта, дополняет телеканал 360.