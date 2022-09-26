В Кремле высказались о введении военного положения в России

Кремль: военное положение в регионах РФ пока не планируется

26 сентября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о военном положении в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Введение военного положения в России пока не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, что следующим шагом после закрытия границ могут быть еще более жесткие меры. «Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет», — коротко прокомментировал он. Заявление было сделано на конференц-колле. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Глава государства подписал поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание совершение преступлений в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, сообщает Пятый канал. Неявка и самовольное оставление службы подразумевают уголовную ответственность для военных запаса наравне с контрактниками — так же, как за добровольную сдачу в плен, мародерство, повторное нарушение условий контракта и повторный отказ от заключения контракта, дополняет телеканал 360.

Введение военного положения в России пока не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, что следующим шагом после закрытия границ могут быть еще более жесткие меры. «Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет», — коротко прокомментировал он. Заявление было сделано на конференц-колле. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Глава государства подписал поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание совершение преступлений в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, сообщает Пятый канал. Неявка и самовольное оставление службы подразумевают уголовную ответственность для военных запаса наравне с контрактниками — так же, как за добровольную сдачу в плен, мародерство, повторное нарушение условий контракта и повторный отказ от заключения контракта, дополняет телеканал 360.