«Дочка» Ростеха приступил к строительству мегапроекта властей ХМАО

Холдинг «Швабе» приступил к строительству Центра высоких биомедицинских технологий в Сургуте

26 сентября 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Холдинг «Швабе» начал проектирование и строительство научного центра в Сургуте Фото: Анна Майорова © URA.RU Холдинг «Швабе», входящий в структуру госкорпорации Ростех, приступил к строительству центра высоких биомедицинских технологий в Сургуте. Об этом рассказали в пресс-службе Ростеха. «Холдинг „Швабе“ Госкорпорации Ростех совместно с Фондом научно-технологического развития Югры приступил к проектированию и строительству уникального Центра высоких биомедицинских технологий (ЦВБМТ) в Сургуте. Он станет первым и ключевым объектом инновационного наукограда „Юнити Парк“», — сказано в сообщении на сайте Ростех. Планируется, что строительство ЦВБМТ завершится в начале 2025 года. Работы ведутся в рамках соглашения, заключенного между дочерней компанией «Швабе-Москва» и Фондом научно-технологического развития Югры. Центр будет включать шесть лабораторий для проведения исследований в области генетики, перинатальной медицины, кардиологии, онкологии, нейродегенеративных заболеваний, клеточной и регенеративной медицины. Ранее URA.RU писало, что компания «Швабе» подписала соглашение о строительстве Центра высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра Сургута. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей. В реализации этого проекта югорским властям помогает «Роснефть». В последние годы в России особенное внимание уделяется развитию генетических технологий. Над программой их развития работают более 100 вузов. Головной научной организацией стал НИЦ «Курчатовский институт».

Холдинг «Швабе», входящий в структуру госкорпорации Ростех, приступил к строительству центра высоких биомедицинских технологий в Сургуте. Об этом рассказали в пресс-службе Ростеха. «Холдинг „Швабе“ Госкорпорации Ростех совместно с Фондом научно-технологического развития Югры приступил к проектированию и строительству уникального Центра высоких биомедицинских технологий (ЦВБМТ) в Сургуте. Он станет первым и ключевым объектом инновационного наукограда „Юнити Парк“», — сказано в сообщении на сайте Ростех. Планируется, что строительство ЦВБМТ завершится в начале 2025 года. Работы ведутся в рамках соглашения, заключенного между дочерней компанией «Швабе-Москва» и Фондом научно-технологического развития Югры. Центр будет включать шесть лабораторий для проведения исследований в области генетики, перинатальной медицины, кардиологии, онкологии, нейродегенеративных заболеваний, клеточной и регенеративной медицины. Ранее URA.RU писало, что компания «Швабе» подписала соглашение о строительстве Центра высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра Сургута. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей. В реализации этого проекта югорским властям помогает «Роснефть».