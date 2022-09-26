В Пермском крае похоронили участника спецоперации

В Добрянке Пермского края состоялись церемония прощания и похороны Дмитрия Леонтьева, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации округа.
«Сегодня жители Добрянского городского округа простились с Леонтьевым Дмитрием Леонидовичем, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Коллектив администрации выражает искренние соболезнования родным и близким», — сообщается на странице мэрии Добрянского городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин. По его словам, это была вынужденная мера. Главной целью российских войск является защита жителей Донбасса.
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