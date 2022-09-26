В Пермском крае похоронили участника спецоперации

Добрянка простилась с Дмитрием Леонтьевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Добрянке Пермского края состоялись церемония прощания и похороны Дмитрия Леонтьева, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации округа.

«Сегодня жители Добрянского городского округа простились с Леонтьевым Дмитрием Леонидовичем, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Коллектив администрации выражает искренние соболезнования родным и близким», — сообщается на странице мэрии Добрянского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин. По его словам, это была вынужденная мера. Главной целью российских войск является защита жителей Донбасса.