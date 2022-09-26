В Пермском крае похоронили участника спецоперации

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Добрянка простилась с Дмитрием Леонтьевым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Добрянке Пермского края состоялись церемония прощания и похороны Дмитрия Леонтьева, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации округа.

«Сегодня жители Добрянского городского округа простились с Леонтьевым Дмитрием Леонидовичем, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Коллектив администрации выражает искренние соболезнования родным и близким», — сообщается на странице мэрии Добрянского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин. По его словам, это была вынужденная мера. Главной целью российских войск является защита жителей Донбасса.

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В Добрянке Пермского края состоялись церемония прощания и похороны Дмитрия Леонтьева, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации округа. «Сегодня жители Добрянского городского округа простились с Леонтьевым Дмитрием Леонидовичем, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Коллектив администрации выражает искренние соболезнования родным и близким», — сообщается на странице мэрии Добрянского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин. По его словам, это была вынужденная мера. Главной целью российских войск является защита жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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