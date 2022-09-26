В Пермском крае продается пилорама со сторожем и собакой. Фото

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Екатеринбургское лесничество во время подготовки к летнему пожароопасному сезону. Екатеринбург, деревья, лесопилка, бревна, древесина, пилорама, лесничество, обработка древесины
Стоимость предприятия — два миллиона рублей Фото:

В Куеде (Пермский край) выставлена на продажу пилорама. Продавец уточняет, что объект оборудован системой видеонаблюдения, также на территории дежурит охранник со сторожевым псом. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Цель — продать бизнес. Площадь участка в 36 соток и дорога 150 м отсыпаны плотным дорожным грунтом. Частично огорожен забором. В стоимость входят сооружения, станки, лесовоз. В придачу сторож, пес, видеонаблюдение», — указано в объявлении.

Как уточнил URA.RU продавец, с начала этого года объект находится в законсервированном состоянии по причине малого количества заказов. Оборудование не новое, но в исправном состоянии. Земельный участок арендуется. За актив собственник запросил 2 миллиона рублей, возможен торг.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается завод по производству кирпичей и тротуарной плитки. Цена объекта — 14,5 миллионов рублей.

Сейчас пилорама находится в законсервированном состоянии
Фото:

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В Куеде (Пермский край) выставлена на продажу пилорама. Продавец уточняет, что объект оборудован системой видеонаблюдения, также на территории дежурит охранник со сторожевым псом. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито». «Цель — продать бизнес. Площадь участка в 36 соток и дорога 150 м отсыпаны плотным дорожным грунтом. Частично огорожен забором. В стоимость входят сооружения, станки, лесовоз. В придачу сторож, пес, видеонаблюдение», — указано в объявлении. Как уточнил URA.RU продавец, с начала этого года объект находится в законсервированном состоянии по причине малого количества заказов. Оборудование не новое, но в исправном состоянии. Земельный участок арендуется. За актив собственник запросил 2 миллиона рублей, возможен торг. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается завод по производству кирпичей и тротуарной плитки. Цена объекта — 14,5 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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