Стоимость предприятия — два миллиона рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Куеде (Пермский край) выставлена на продажу пилорама. Продавец уточняет, что объект оборудован системой видеонаблюдения, также на территории дежурит охранник со сторожевым псом. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Цель — продать бизнес. Площадь участка в 36 соток и дорога 150 м отсыпаны плотным дорожным грунтом. Частично огорожен забором. В стоимость входят сооружения, станки, лесовоз. В придачу сторож, пес, видеонаблюдение», — указано в объявлении.

Как уточнил URA.RU продавец, с начала этого года объект находится в законсервированном состоянии по причине малого количества заказов. Оборудование не новое, но в исправном состоянии. Земельный участок арендуется. За актив собственник запросил 2 миллиона рублей, возможен торг.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается завод по производству кирпичей и тротуарной плитки. Цена объекта — 14,5 миллионов рублей.