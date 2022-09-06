В Пермском крае завод продают по цене двух квартир в новостройке

06 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Завод по производству кирпичей и тротуарной плитки продается за 14,5 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае продается завод по производству кирпичей и тротуарной плитки. Цена актива — 14,5 миллионов рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоят две двухкомнатные квартиры в новостройке. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито». «Тротуарная плитка, произведенная на заводе уложена в новом терминале аэропорта Большое Савино, парке им. Горького, использовалась при реконструкции Комсомольского проспекта, в ЖК Новый центр, респектабельных коттеджных поселках, улиц и площадей Пермского края. Из блоков построен не один десяток коттеджей, школ и многоэтажных домов и жилых комплексов», — сообщается в объявлении. Уточняется, что завод находится в Двуреченском сельском поселении (Пермский район), общая площадь производства составляет более 4 тысяч квадратных метров, в компании трудоустроены 18 человек. Цена объекта — 14,5 миллионов рублей, возможен торг. Причиной продажи собственник назвал переезд в другой город. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене «двушки» в новостройке продается завод по производству сухих бетонных смесей. Владелец предприятия запросил за актив 8 миллионов рублей.

В Пермском крае продается завод по производству кирпичей и тротуарной плитки. Цена актива — 14,5 миллионов рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоят две двухкомнатные квартиры в новостройке. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито». «Тротуарная плитка, произведенная на заводе уложена в новом терминале аэропорта Большое Савино, парке им. Горького, использовалась при реконструкции Комсомольского проспекта, в ЖК Новый центр, респектабельных коттеджных поселках, улиц и площадей Пермского края. Из блоков построен не один десяток коттеджей, школ и многоэтажных домов и жилых комплексов», — сообщается в объявлении. Уточняется, что завод находится в Двуреченском сельском поселении (Пермский район), общая площадь производства составляет более 4 тысяч квадратных метров, в компании трудоустроены 18 человек. Цена объекта — 14,5 миллионов рублей, возможен торг. Причиной продажи собственник назвал переезд в другой город. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене «двушки» в новостройке продается завод по производству сухих бетонных смесей. Владелец предприятия запросил за актив 8 миллионов рублей.