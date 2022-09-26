Соловьев призвал расстреливать за ошибки военкоматов

26 сентября 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев считает необходимым прибегать к наказанию военкомов, нарушающих порядок мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военные комиссары, не соблюдающие указания Минобороны по порядку проведения мобилизации, должны наказываться расстрелом. Такое предложение выдвинул телеведущий Владимир Соловьев. «А можно расстреливать [военкомов, нарушающих порядок мобилизации]. Я бы публично вывел пару таких военкомов…», — сказал Соловьев в эфире программы «Вечер с Соловьевым». Помимо этого, телеведущий предложил отправлять недобросовестно выполняющих обязанности военкомов в зону боевых действий в Донбассе. «За ухо — и в Донбасс. Лопаточку ему дать, пусть окапывается», — сказал он. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что на местах фиксируются случаи нарушения указа президента, но губернаторы работают для исправления этой ситуации. Общероссийский народный фронт также объявлял об открытии во всех регионах России центров помощи гражданам, чьи права были нарушены в ходе проведения частичной мобилизации, сообщает RT. http://ps.ura.news/photo/691480/raw

Военные комиссары, не соблюдающие указания Минобороны по порядку проведения мобилизации, должны наказываться расстрелом. Такое предложение выдвинул телеведущий Владимир Соловьев. «А можно расстреливать [военкомов, нарушающих порядок мобилизации]. Я бы публично вывел пару таких военкомов…», — сказал Соловьев в эфире программы «Вечер с Соловьевым». Помимо этого, телеведущий предложил отправлять недобросовестно выполняющих обязанности военкомов в зону боевых действий в Донбассе. «За ухо — и в Донбасс. Лопаточку ему дать, пусть окапывается», — сказал он. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что на местах фиксируются случаи нарушения указа президента, но губернаторы работают для исправления этой ситуации. Общероссийский народный фронт также объявлял об открытии во всех регионах России центров помощи гражданам, чьи права были нарушены в ходе проведения частичной мобилизации, сообщает RT.