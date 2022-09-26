Челябинские бизнесмены хотят построить многоэтажку у парка на берегу пруда

27 сентября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Олег Лакницкий надеется, что объект будет востребован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания ООО СЗ «Челинвестстрой», которая контролируется бизнесменами Олегом Лакницким и Михаилом Родиковым, хочет построить 16-этажную высотку площадью 2 тысячи 782 квадратных метров вблизи парка Плодушка на берегу пруда. Информация об этом размещена на сайте мэрии. «Наименование планируемого к размещению объекта — многоквартирный жилой дом №57 (строительный) со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки, расположенный по адресу улица Гагарина, Руставели, Энергетиков, Гранитная, Агалакова в Ленинском районе города Челябинска. Общая площадь застройки 2 тысячи 782 квадратных метра», — говорится в пояснительной записке. Высотное здание застройщик планирует возвести рядом с памятником культуры «Монастырская заимка «Плодушка»», недалеко от водоема «Девичьи слезы» в Ленинском районе. Согласно проекту, площадь квартир в доме без учета летних помещений составит до 5 900 тысяч квадратных метров. остребован», — сообщил Лакницкий. Будущее строительство должны обсудить на публичный слушаниях 29 сентября. Согласно сервису «СБИС», учредителями компании ООО СЗ «Челинвестстрой» являются ООО «ИНВЕСТЦЕНТР» Лакницкого и ООО СЗ «ФИНПРО» Родикова Ранее экс-мэру Челябинска Сергею Давыдову разрешили строить четырехэтажное здание на берегу Изумрудного карьера. Строительством здания займется компания ООО «Домостроительная компания № 1».

Компания ООО СЗ «Челинвестстрой», которая контролируется бизнесменами Олегом Лакницким и Михаилом Родиковым, хочет построить 16-этажную высотку площадью 2 тысячи 782 квадратных метров вблизи парка Плодушка на берегу пруда. Информация об этом размещена на сайте мэрии. «Наименование планируемого к размещению объекта — многоквартирный жилой дом №57 (строительный) со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки, расположенный по адресу улица Гагарина, Руставели, Энергетиков, Гранитная, Агалакова в Ленинском районе города Челябинска. Общая площадь застройки 2 тысячи 782 квадратных метра», — говорится в пояснительной записке. Высотное здание застройщик планирует возвести рядом с памятником культуры «Монастырская заимка «Плодушка»», недалеко от водоема «Девичьи слезы» в Ленинском районе. Согласно проекту, площадь квартир в доме без учета летних помещений составит до 5 900 тысяч квадратных метров. остребован», — сообщил Лакницкий. Будущее строительство должны обсудить на публичный слушаниях 29 сентября. Согласно сервису «СБИС», учредителями компании ООО СЗ «Челинвестстрой» являются ООО «ИНВЕСТЦЕНТР» Лакницкого и ООО СЗ «ФИНПРО» Родикова Ранее экс-мэру Челябинска Сергею Давыдову разрешили строить четырехэтажное здание на берегу Изумрудного карьера. Строительством здания займется компания ООО «Домостроительная компания № 1».