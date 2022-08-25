Экс-мэру Челябинска разрешили строить дом на берегу водоема

Сергей Давыдов сможет строить новый дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирме «Домостроительная компания № 1», принадлежащей бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову, одобрили строительство жилого четырехэтажного дома вблизи Изумрудного карьера. Об этом сообщается в заключении о результатах публичных слушаний на сайте мэрии.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных максимальных размеров земельного участка — строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома с максимальной площадью 4117 кв. м (нормативное значение — 2000 кв. м) в территориальной зоне усадебной и коттеджной индивидуальной жилой застройки по улице Калининградской в Центральном районе города Челябинска ООО „Домостроительная компания № 1“», — сообщается на сайте.

Четырехэтажный дом на два подъезда ООО «Домостроительная компания № 1» построит на земельном участке общей площадью 4 тысячи 117 квадратных метров. Здание будет расположено недалеко от Изумрудного карьера, места отдыха и массового купания челябинцев. Участок под будущим объектом находится в собственности компании.

Согласно сервису СБИС, ООО «Домостроительная компания № 1» была основана в 2004 году. Сейчас 20% фирмы принадлежит лично Давыдову, при этом 80% находятся в собственности фирмы.

Ранее по будущему объекту на берегу карьера возникли сомнения. Фирма Давыдова, уже имея разрешения на стройку, просила расширить площадь строительства под дополнительные десять машиномест. Чтобы решить вопрос, была собрана согласительная комиссия, и в результате проект был одобрен.