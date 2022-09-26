Британия ввела санкции против России из-за референдумов

Британия вновь расширила санкционный список против российских физлиц
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Великобритания внесла в антироссийский список санкций 33 лица, участвующих в проведении референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства страны.
Помимо лиц, участвующих в проведении референдумов, в тексте санкционного списка упоминаются глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев и глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. В списке также есть российские предприниматели и представители руководства государственных банков страны.
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