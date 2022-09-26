Пермская школа усиливает пропускной режим после стрельбы в Ижевске

Родители смогу провожать своих детей только до калитки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба

Пермская языковая школа «Дуплекс» усиливает пропускной режим в связи с трагедией в одной из школ в Ижевске (Удмуртия). Теперь родители смогут провожать детей только до калитки. Об этом администрация учреждения сообщила в родительском чате в мессенджере Viber.

«Уважаемые родители! Сообщаем вам, что после трагических событий в Ижевске, мы еще больше усиливаем пропускной режим. Взрослые провожают детей до калитки», — сообщает администрация.

Также в школе вводятся и другие ограничения. Теперь встречаться с педагогами нужно по предварительному звонку, а с администрацией — по записи в приемной. Родительские собрания проходят после регистрации по спискам на вахте и с предъявлением паспорта.

Днем 26 сентября стало известно об атаке на 88-ю школу в Ижевске. Мужчина устроил стрельбу в учреждении, в результате которой погибло 13 человек, 9 из которых дети.