Пермская школа усиливает пропускной режим после стрельбы в Ижевске

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Школы. Курган, закрытая территория, школа, забор
Родители смогу провожать своих детей только до калитки Фото:
новость из сюжета
В школе в Ижевске произошла стрельба

Пермская языковая школа «Дуплекс» усиливает пропускной режим в связи с трагедией в одной из школ в Ижевске (Удмуртия). Теперь родители смогут провожать детей только до калитки. Об этом администрация учреждения сообщила в родительском чате в мессенджере Viber.

«Уважаемые родители! Сообщаем вам, что после трагических событий в Ижевске, мы еще больше усиливаем пропускной режим. Взрослые провожают детей до калитки», — сообщает администрация.

Также в школе вводятся и другие ограничения. Теперь встречаться с педагогами нужно по предварительному звонку, а с администрацией — по записи в приемной. Родительские собрания проходят после регистрации по спискам на вахте и с предъявлением паспорта.

Днем 26 сентября стало известно об атаке на 88-ю школу в Ижевске. Мужчина устроил стрельбу в учреждении, в результате которой погибло 13 человек, 9 из которых дети.

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Пермская языковая школа «Дуплекс» усиливает пропускной режим в связи с трагедией в одной из школ в Ижевске (Удмуртия). Теперь родители смогут провожать детей только до калитки. Об этом администрация учреждения сообщила в родительском чате в мессенджере Viber. «Уважаемые родители! Сообщаем вам, что после трагических событий в Ижевске, мы еще больше усиливаем пропускной режим. Взрослые провожают детей до калитки», — сообщает администрация. Также в школе вводятся и другие ограничения. Теперь встречаться с педагогами нужно по предварительному звонку, а с администрацией — по записи в приемной. Родительские собрания проходят после регистрации по спискам на вахте и с предъявлением паспорта. Днем 26 сентября стало известно об атаке на 88-ю школу в Ижевске. Мужчина устроил стрельбу в учреждении, в результате которой погибло 13 человек, 9 из которых дети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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